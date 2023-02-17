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拳擊／更重視多元化訓練 陳念琴放眼杭州亞運摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳念琴（左）今天出席運動品牌新鞋發表記者會。圖／UNDER ARMOUR提供
陳念琴（左）今天出席運動品牌新鞋發表記者會。圖／UNDER ARMOUR提供

去年勇奪3項國際賽事金牌的拳擊女王陳念琴，本月再於金腰帶拳擊系列錦標賽摩洛哥站收下系列賽第二面金牌，在今天出席贊助商活動時她也透露，接下來也將持續備戰，全力朝著杭州亞運奪金之路邁進，盼能順利取得2024年巴黎奧運門票。

運動品牌UNDER ARMOUR正式發表首雙零橡膠訓練鞋「UA FLOW DYNAMIC」，並在今天邀請陳念琴以及藝人婁峻碩出席新鞋發表活動，陳念琴表示，為了在新的一年持續突破自我，她更加重視多元化訓練的調整：「拳擊選手並不是勤練打拳就好，要充分結合多方位的不同訓練菜單，像是核心、負重、或是訓練身體靈活度的跑跳都要面面俱到，才能幫助在比賽時有更良好的發揮。」

而培養下來的訓練習慣，也讓陳念琴自有一套選擇運動裝備的標準：「拳擊運動的訓練核心主要其實是在腳步上，因此我非常重視訓練鞋的包覆性，FLOW DYNAMIC的後跟包覆就非常到位，能幫助我在進行步伐協調時，穩定每次的腳步落地，穿起來也相當柔軟舒適。」

此外，在長期競賽壓力下，陳念琴透露平常訓練或上場前，習慣透過聽音樂排解壓力，她於記者會現場表示：「很期待今年婁峻碩在音樂創作上能有全新作品。」同時邀請婁峻碩分享適合舒壓的音樂類型，也期望透過專業運動裝備和創造良好訓練氛圍，能讓她保持絕佳運動狀態享受比賽，再創體壇生涯顛峰。

陳念琴 亞運

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