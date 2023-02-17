東亞青運8月蒙古登場 中華奧會徵選2名青年記者隨隊

2023烏蘭巴托東亞青年運動會，將於8月16至8月23日在蒙古舉辦，中華奧會也對外徵選青年代表參加「2023烏蘭巴托東亞青年運動會國際青年記者培訓營」，凡是14至18歲有志成為體育記者且具備英語溝通能力的青年學子，就有機會前進蒙古首都烏蘭巴托，一窺國際運動賽會的面貌。

這次烏蘭巴托東亞青年運動會，賽會籌備會將舉辦國際青年記者培訓營，邀請各國家地區奧會，推派兩名14至18歲青年學子（男、女各1名），赴烏蘭巴托參加培訓營，籌備會也將提供免簽入境、機場接送、當地膳宿及制服等服務。

中華奧會則將提供兩名獲選青年代表前往烏蘭巴托來回機票，並隨中華代表隊一同出發，為國爭光，徵選報名自即日起至3月8日截止，詳細報名資訊請至中華奧會官方網站（https://www.tpenoc.net/）查詢。