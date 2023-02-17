滑雪／單板的重心轉向練習

給初階滑雪者的幾點心得，單板雙板都適用：

1. 重心不要偏向板子的後側

2. 要有一定速度才能控制板子

3. 板子頭要大致朝向下坡才不會突然摔倒

我手上的影片素材只有單板，所以用單板舉例說明。 由於我們要使用板子的刃去切割雪面來獲得轉向與速度的控制力，因此如果重心偏向板子的後側，則前側會浮起於雪面，將會導致無法順利轉彎甚至無法轉彎。要將重心偏向板子的中前側，重點在於髖部與上半身要協同移動，常見的狀況是只有頭偏過去髖部沒有過去，這可以在平地多加練習，掌握體感。 就速度與控制這一項目而言，滑雪很類似騎單車，在沒有速度或者速度太低的狀況下，很難維持穩定平衡，也無法轉彎。因此要想辦法取得一定的速度，才能開始做動作。如果將板頭直朝向下坡有心理障礙，可以從稍微側一點朝向下坡開始練習。

板子的轉向與速度的控制力，由兩個角度決定。其一是從上方看，板面朝向下坡的角度，完全朝向下坡是0度，打橫是90度，越大越慢；其二是從側面看，板面與雪面的夾角，完全平貼是0度，越大越慢。初學者在緩坡時，身體經驗學習到的板雪面夾角，在陡坡時會顯得偏大，如果持續保持這種夾角，速度會過慢，這就代表身體需要花費更多體力來對抗重力，既滑不起來又會容易累，畢竟陡坡天然就會讓速度增快，因此在坡度增加的時候，適度的減少板雪面夾角，並且調整板面朝向下坡的角度，我認為反而是比較安全的作法，這有些違反人類保護自己的直覺，但有助於讓滑行順暢。

接下來是單板專屬的舉例，單板摔倒的型態裡，滑行時突然逆向摔倒是最要避免的狀況，這種狀況發生常是因為位於下坡位置的刃突然切到雪面所致，這是由於身體的重心從靠向上坡突然失控變成靠向下坡導致的，常見的有在做刮停練習或者是轉向練習時，因為過度依靠腿力（這種姿勢是比較沒有效率的，且容易累），在疲累時放鬆，板面貼雪然後在使用者沒有預期的狀況下突然換刃所致。所謂逆向摔倒是指在toe side時，朝後摔倒，或者是heel side時，朝前趴倒。這種摔法因為出乎使用者預期，是沒有拯救餘裕的，且容易撞到頭手。可以將兩腳之間的區域等分為三等份，分別是前側腳、中間、與後側腳區域。為了避免這種狀況發生，在有速度的時候，要避免重心跑到後側腳區域，維持在中間區域或者前側腳區域都會比較安全，如此一來板子頭就會大致朝向下坡。

以上心得，希望對初階者有所幫助，讓大家都能安全地渡過初階階段，享受滑雪的樂趣～～