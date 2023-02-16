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柔道／特拉維夫柔道大滿貫賽 連珍羚止步16強

中央社／ 台北16日電
連珍羚。 報系資料照
連珍羚。 報系資料照

台灣「柔道女王」連珍羚今天在特拉維夫柔道大滿貫賽女子57公斤級16強賽，不敵德國女將史塔克，無緣8強，預計下一站將參加3月塔什干大滿貫賽。

在以色列舉行特拉維夫（Tel Aviv）柔道大滿貫賽，這次共有2名台將參賽，除了東京奧運國手連珍羚參加女子57公斤級外，廖宇蓉明天將在女子70公斤級賽事亮相。

世界排名第17的連珍羚去年在亞洲柔道錦標賽拿下銅牌，今年首站從特拉維夫大滿貫賽出發，繼去年12月耶路撒冷大師賽後，再度重返以色列。

連珍羚這次首輪輪空，次輪出戰排名第20的古巴選手賈西亞（Arnaes Odelin Garcia），連珍羚先是靠內腿取得半勝，而對手在比賽結束前都未能得分，連珍羚順利拿下16強門票。

連珍羚稍作休息後，出戰排名第16德國女將史塔克（Pauline Starke），兩人前一次是在去年6月烏蘭巴托大滿貫賽交手，由史塔克帶走勝利。

不過，連珍羚、史塔克相隔近8個月再度碰頭，連珍羚先被對手寢技壓制，由史塔克獲得半勝，連珍羚後續未能逆轉，無緣挺進下一輪，在結束此次大滿貫之旅後，預計3月轉戰烏茲別克，參加塔什干大滿貫賽。

連珍羚

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