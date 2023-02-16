網球／WTA杜哈女網賽 詹家姊妹跨盤連丟6局止步8強

台灣女子網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴今天在WTA杜哈女網賽8強，遭遇跨盤連丟6局的亂流，最終就以5比7、1比6不敵大會2號種子克奇諾、奧斯塔彭科。

詹詠然、詹皓晴相隔7個月後再度攜手合作，在本週的杜哈女網賽聯手出擊，闖過首輪16強後，今天遭遇大會第2種子烏克蘭克奇諾（Lyudmyla Kichenok）和拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）組合。

首盤雙方打得相當拉鋸，詹家姊妹在3比4的局數落後時，接連互破對方2個發球局，比數形成5比6詹家姊妹依舊落後。來到第12局，克奇諾、奧斯塔彭科的發球局，強勢連拿4分收下首盤。

第2盤詹詠然、詹皓晴開賽後就連丟4局，等於詹家姊妹從首盤末到第2盤連丟6局，第2盤很快就以0比4落後，整個第2盤詹家姊妹也僅拿下1局。

詹皓晴和台灣新秀吳芳嫺2月初才在泰國華欣女網賽奪冠，詹皓晴拿下生涯第19座WTA女雙冠軍，隨後她又和日籍選手青山修子搭檔參加阿布達比女網賽獲得亞軍，本週跟姊姊搭檔則是止步8強。