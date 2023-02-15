快訊

見證台南「行人地獄」最慘18層！ 這條路完全沒地方讓人走

一代巨星劉文正病逝 好友崔苔菁說話了

羽球亞團賽／台灣隊5比0橫掃巴基斯坦 明戰日本隊

中央社／ 台北15日電

台灣隊今天在亞洲羽球混合團體錦標賽小組賽第2戰迎戰巴基斯坦，5點都以直落二過關，最終以5比0勝出，明天將出戰日本隊，爭取前進8強機會。

亞洲羽球混合團體錦標賽在杜拜舉行，今年共17隊參賽，分成4組，台灣隊與日本、香港、巴基斯坦被分在D組，分組前2隊伍將能進8強，而最終4強球隊將可獲得5月蘇迪曼盃門票。

台灣小組賽首戰以2比3不敵香港，今天出戰實力有一段差距的巴基斯坦，台灣隊第一點混雙組合葉宏蔚與李佳馨以21比12、21比13擊敗阿里（Murad Ali）與希狄克（Ghazala Siddique）。

第2點男單部分，台灣隊派出戚又仁，以21比13、21比15力挫巴提（Muhammad Irfan saeed bhatti），幫助台灣隊搶先聽牌。

第3點宋碩芸乘勝追擊，僅花26分鐘，以21比13、21比12戰勝沙赫札德（Mahoor Shahzad），台灣隊提前收下勝利。

小組賽階段，先拿下3勝的隊伍仍須打完5點賽事，第4點男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚、第5點女雙組合李佳馨與鄧淳薫都以直落二取勝，台灣隊目前小組賽1勝1敗，想要爭取晉級機會，明天面對日本隊一役，同樣是非贏不可。

羽球 阿里

延伸閱讀

羽球亞團賽／關鍵第四點「楊肉盧」被逆轉 台灣首戰不敵香港

羽球／周天成許玟琪領軍 亞洲混合團體賽杜拜開戰

羽球／承億盃2千人競技 戴爸與會增光彩

泰國羽賽／許玟琪、宋碩芸晉級女單16強

相關新聞

圍棋8冠王許皓鋐神之一手 盼讓台灣再登世界巔峰

回顧2022年的台灣職業圍棋，恐怕很難找到比「許皓鋐」3個字更合適的註腳。在國內不限性別、年齡的9大職業頭銜賽事中，21...

被指控用經費威脅桌球選手進駐國訓 體育署回應了

針對有桌球選手指控，若不進駐國訓中心，就無法用公費參賽。體育署今天指出，未進駐國訓的選手，未具國家培訓隊身分，無法用培訓...

陳彥博育空極地賽平安完賽 一度擔心撐不過去

台灣超馬好手陳彥博在加拿大育空700公里極地橫越賽前發燒感冒，到比賽過程咳不停，還差點失溫，今天順利完賽，他坦言，一度擔...

美墨加合辦2026世足賽 FIFA照慣例授予3國小組賽資格

2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥與加拿大共同舉辦，為史上首見由多國合辦。國際足球總會（FIFA）今天宣布，依傳統慣...

台灣運彩2022銷售602億超標 年度挹注60.2億運發基金

2022年運動彩券大豐收，卡達世界盃熱銷104億元帶動台灣運彩整體銷售再上一層樓，全年銷售達602億元，不僅突破500億...

羽球亞團賽／關鍵第四點「楊肉盧」被逆轉 台灣首戰不敵香港

台灣隊亞洲羽球混合團體錦標賽首戰，第2點台灣一哥周天成吞敗，而關鍵第4點男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯則遭到對手逆轉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦