羽球亞團賽／台灣隊5比0橫掃巴基斯坦 明戰日本隊

台灣隊今天在亞洲羽球混合團體錦標賽小組賽第2戰迎戰巴基斯坦，5點都以直落二過關，最終以5比0勝出，明天將出戰日本隊，爭取前進8強機會。

亞洲羽球混合團體錦標賽在杜拜舉行，今年共17隊參賽，分成4組，台灣隊與日本、香港、巴基斯坦被分在D組，分組前2隊伍將能進8強，而最終4強球隊將可獲得5月蘇迪曼盃門票。

台灣小組賽首戰以2比3不敵香港，今天出戰實力有一段差距的巴基斯坦，台灣隊第一點混雙組合葉宏蔚與李佳馨以21比12、21比13擊敗阿里（Murad Ali）與希狄克（Ghazala Siddique）。

第2點男單部分，台灣隊派出戚又仁，以21比13、21比15力挫巴提（Muhammad Irfan saeed bhatti），幫助台灣隊搶先聽牌。

第3點宋碩芸乘勝追擊，僅花26分鐘，以21比13、21比12戰勝沙赫札德（Mahoor Shahzad），台灣隊提前收下勝利。

小組賽階段，先拿下3勝的隊伍仍須打完5點賽事，第4點男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚、第5點女雙組合李佳馨與鄧淳薫都以直落二取勝，台灣隊目前小組賽1勝1敗，想要爭取晉級機會，明天面對日本隊一役，同樣是非贏不可。