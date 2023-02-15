台灣運彩2022銷售602億超標 年度挹注60.2億運發基金

2022年運動彩券大豐收，卡達世界盃熱銷104億元帶動台灣運彩整體銷售再上一層樓，全年銷售達602億元，不僅突破500億元大關、更直接站上602億元，挹注國家運動發展基金60.2億元。

為了感謝過去一年表現優異的經銷商們，台灣運彩今天舉辦「台灣運彩2022年績優經銷商表揚大會」，期能以2022年的銷售作為基礎，與經銷商共同「喜迎未來 再造輝煌」，持續創造運彩更好的銷售；現場邀請主管機關教育部次長林騰蛟頒發獎項給績優經銷商，以茲鼓勵。

台灣運彩表示，2022年運動彩券銷售能夠衝上600億元大關，主要關鍵：一、卡達世界盃銷售衝破百億，較2018世界盃銷售增加47%，足球整年度銷售成長69%；二、疫情改變消費者投注習慣，網路投注銷售提升33%；三、網球在曾俊欣等台灣好手陸續打出好成績，以及Big3之一的費德勒退休相關訊息帶動，網球年度銷售增加29%；四、4位奧運選手拍攝的運彩形象廣告，增強民眾對於「買運彩就是幫助國家體育發展」的連結，即使不含卡達足球世界盃的銷售，整體仍較2021年成長7%。

2023年台灣運彩將提供最受消費者矚目的賽事，包括3月8日即將在台中開打的WBC世界棒球經典賽、7月至9月的女子足球世界盃、杭州亞運以及世界盃籃球賽，其中WBC世界棒球經典賽、女子足球世界盃與杭州亞運，都將有國人最愛的中華隊出賽，邀請國人一同共襄盛舉，用投注支持台灣體育，讓「買運彩 助體育 增光彩」成為2023值得樂道的時尚。