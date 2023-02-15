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美墨加合辦2026世足賽 FIFA照慣例授予3國小組賽資格

中央社／ 蘇黎世14日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）今天宣布，依傳統慣例，合辦世足賽的美墨加三國將自動獲得小組賽參賽資格。 路透
國際足球總會（FIFA）今天宣布，依傳統慣例，合辦世足賽的美墨加三國將自動獲得小組賽參賽資格。 路透

2026年世界盃足球賽將由美國、墨西哥與加拿大共同舉辦，為史上首見由多國合辦。國際足球總會（FIFA）今天宣布，依傳統慣例，3國男子足球代表隊將自動獲得小組賽參賽資格。

FIFA今天發布聲明指出，「基於讓所有主辦國都能參與世界盃賽事的傳統慣例，以及運動與營運相關考量，FIFA理事會確認2026年FIFA世界盃的主辦國，也就是加拿大、墨西哥及美國將自動獲得參加最後一輪比賽的資格，因此將從中北美及加勒比海足球協會（CONCACAF）的6個名額中扣除3個。」

路透社報導，按照FIFA慣例，世界盃主辦國無須參加資格賽，就能直接晉升世界盃小組賽，這是首次有3國共同主辦。

為了因應這場3國聯合主辦，橫跨3個時區的大規模賽事，FIFA的參賽隊伍將從32隊擴大到48隊。其中，中北美及加勒比海足球協會將額外取得3個名額，並透過資格賽選出。

FIFA理事會同時宣布，將於明年選出2030年世界盃主辦國。目前共有3組申辦方確定將爭取主辦權，首先是南美的烏拉圭、阿根廷、巴拉圭與智利申請合辦；西班牙、葡萄牙與烏克蘭合辦；摩洛哥也再次爭取主辦權。

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