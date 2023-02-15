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育空極地700公里橫越完賽 陳彥博終點前大秀地板動作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國超馬好手陳彥博在「加拿大育空極地700km橫越賽」順利完賽。 截圖自陳彥博粉絲團
我國超馬好手陳彥博在「加拿大育空極地700km橫越賽」順利完賽。 截圖自陳彥博粉絲團

我國超馬好手陳彥博本月初前往加拿大參加有世界最艱難賽事之稱的「加拿大育空極地700km橫越賽」，也是他相隔10年後再度挑戰此賽事，今天早上也在賽事開跑後的10天6小時又4分鐘（參考成績）平安抵達終點，儘管已經精疲力盡，但他仍是在終點前大秀地板動作，逗得現場工作人員笑開懷。

陳彥博早在2013年就曾挑戰「加拿大育空極地700km橫越賽」，並且成為史上首位完賽的亞洲選手，也以27歲之齡創下最年輕完賽紀錄，儘管此賽事比賽環境嚴苛且挑戰重重，但在相隔10年後他決定再一次挑戰這項被他稱為「一生還想再一次挑戰的賽事」。

陳彥博在在今天上午於賽事起跑後的第10天順利抵達終點，儘管在抵達終點前夕，一度發生雪橇犬賽事的工作人員疏失將後段賽道標誌拔掉，導致陳彥博一度走向冰川的插曲，不過在大會緊急處理下陳彥博也順利回到賽道上，並在10天6小時3分鐘完成703公里的極地橫越，順利抵達終點。

陳彥博在抵達終點前已經是步履蹣跚，臉部更是不少凍傷的痕跡，但生性樂觀的他，在完成對自己的10年前承諾後，仍是在終點前大秀舞技和地板動作，逗得現場工作人員樂開懷。

陳彥博 超馬

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