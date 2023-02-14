陳彥博失溫不放棄 育空極地賽終點剩不到40公里

台灣極地超馬好手陳彥博，距離二度挑戰加拿大育空700公里極地賽完賽，就剩下最後不到40公里，目前他總排名第4、徒步組暫居第3。

根據大會的GPS官網最新顯示，陳彥博已經通過臨時增加的最後一個中繼站，累積距離已達412.5英里（約660公里），等於距離終點站，加拿大的道森市剩不到40公里。

只不過陳彥博的官方臉書粉絲團卻貼出令人擔憂的消息：「出現了些狀況，臉已經呈現水腫的彥博有點失溫，體溫試著進食努力拉回，在亞洲溫暖環境訓練，要克服如此酷寒氣候，真的非常辛苦。」

陳彥博的臉書提到：「但仍繼續往終點方向前行。多日同樣未好好休息的攝影團隊，這兩天雪上摩托車前往拍攝，雪層太深，接二連三摔車，還是想盡解決，繼續去執行。這麼不舒適的環境，為什麼還要堅持去跑？去做？不是每場賽事如同童話故事的完美結局、英雄式般轟烈。「重返育空」不僅是場賽事，更是自己對自己的承諾。」

根據賽事官網，目前已有山路自行車組的葛萊蒂許（Jessie Gladish）第一個抵達終點，而徒步組的部分，蘇格蘭選手威格漢（Matt Weighman）是第一個回到終點的人。

原本陳彥博和崔塔妮（Laura Trentani）互有領先，但過了臨時增加的最後一個中繼點後，逐漸被對手拉開。

今年的加拿大育空700公里極地賽共分為山路自行車（Mountain Bike）、越野滑雪（XC-Skiers）、跑步徒步（Foot）3組。