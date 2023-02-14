田徑／共同提升水平 中華田協與帛琉簽署合作備忘錄
中華民國田徑協會今天由理事長葉政彥率領秘書長王景成與幹事部同仁，與日前訪台的帛琉田徑協會主席提莫特柯爾（Uchel Tmetuchl）簽署雙方合作備忘錄，未來將透過互訪、培訓等機制，共同提升田徑運動水準。
帛琉田徑協會主席提莫特柯爾在日前隨團訪台，並且前往中華民國田徑協會拜會，雙方也針對田徑運動發展願景進行交流，而今天更傳出兩協會簽署合作備忘錄的好消息。
中華田協指出，期盼透過簽署備忘錄開啟兩國田徑協會交流的友誼橋梁，透過雙方的互訪、培訓等機制，共同提升田徑運動水準，促進兩會的共同發展及文化交流。
中華田協與帛琉田協簽署合作備忘錄後，除了促進兩協會田徑運動資源的互補，未來也將安排運動員、教練、官員和裁判進行交流，並針對田徑運動培訓進行意見交換、開展田徑運動產業合作，在此次訪台行程圓滿成功後，雙方也約定將來在帛琉相見交流。
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