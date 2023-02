NFL／用手比還比唱得更精采！超級盃國歌手語翻譯被讚爆

昨天美式足球超級盃,在賽前傳統美國國歌演唱,手語翻譯精采的手勢,居然比唱得人還搶鏡,全部過程就看這位手語翻譯行雲流水,美得像是舞蹈演出,完全不同以往想像死板板的手譯人員,他的視頻也迅速在網路流傳,被所有人讚爆。

這位手語翻譯人員可是大有來頭,他是現年54歲的亞利桑那州當地人科特蘇爾(Troy Kotsur),憑著在電影「樂動心旋律」的演出還曾獲獲得2021 年奧斯卡最佳男配角,成為首位獲得奧斯卡金像獎的聽障人士。

他是接受美國聽障人士協會邀請前來超級盃演出,而他出生地就距比賽場館不到30公里的地方,他說能在超級盃表演,「是非常榮幸的一件事。」他用手語完美詮譯了美國國歌。

其實,整個國歌演唱,電視台轉播因分鏡給科特蘇爾的畫面並不多,但仍有人剪輯出他全部演出的畫面,跟現場觀眾一樣看到他整的演出。

Watch Academy Award-winning actor Troy Kotsur perform his interpretation of the national anthem in ASL at the Super Bowl. Once you see this, you'll never forget it. @TroyKotsur #Deaf #SuperBowlLVII pic.twitter.com/Hh3lOaebKv