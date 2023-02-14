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NFL／超級盃酋長逆轉勝老鷹 他真的在眾人面前把電視砸了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名觀看超級盃的網紅，因支持的老鷹隊輸球，在眾友人面前氣得將電視砸了。 擷圖自Funnymike IG
一名觀看超級盃的網紅，因支持的老鷹隊輸球，在眾友人面前氣得將電視砸了。 擷圖自Funnymike IG

常有人說比賽輸球就會「氣得想把電視機給砸了」，不過，這位美國網紅就真的這麼做了，這段視頻一時之間引起數百萬人觀看，且有近60萬人按讚，網友笑稱「賠了電視，賺了流量」。

一位美國喜劇演員且有經營個人YT頻道，於個人IG帳號「Funnymike」上傳一段視頻，是昨天美式足球超級盃比賽，第四節酋長隊藉由四分衛馬霍姆斯 (Patrick Mahomes)帶領，在上半場落後10分下，於下半場逆轉獲勝，這個比賽過程扣人心弦，但對支持老鷹隊球迷來說，卻很不是滋味，這名網紅，在比賽落敗後，當著朋友面前氣的把一台大螢幕液晶電視當場砸爛，讓眾人都驚呆了，即使朋友上前安撫情緒說「這只是一場比賽」，他仍怒不可遏。

此視頻流傳，網友紛紛發表評論，「他到底是下注了多少錢啊？看他的穿著不是輸不起的人，把他身上衣服賣了就好！」、「299美元就有機會走紅，其實看起來不錯，但表演必須更好，劇本必須更吸引人才行。」也有人則是批評策劃這一幕的一群人，這根本就是在做秀，做了錯誤示範。

美國 網紅 Instagram

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