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足球／歐冠盃決賽混亂調查出爐 直指歐洲足總應負主責

中央社／ 13日巴黎綜合外電報導
去年歐冠盃決賽現場發生騷動，法國派出警方進駐，如今歐洲足總承認要自己負最大責任。 歐新社
去年歐冠盃決賽現場發生騷動，法國派出警方進駐，如今歐洲足總承認要自己負最大責任。 歐新社

由歐洲足球總會（UEFA）委託完成的一份獨立報告今天指出，歐洲足總本身對2022年歐洲冠軍聯賽決賽「幾乎導致災難」的失敗，負有「主要責任」。

法新社報導，西甲皇家馬德里（Real Madrid）去年5月28日在法國國家體育場（Stade de France）舉行的歐洲冠軍聯賽（Champions League，歐冠盃）決賽以1比0擊敗英超利物浦（Liverpool），但圍繞這起歐洲足球盛事的種種事件，卻讓比賽本身黯然失色。

這份報告還認為，警方維護治安的模式奠基在1989年希爾斯伯勒（Hillsborough）慘劇的錯誤假設上，認為利物浦球迷對公眾秩序構成威脅。

1989年4月15日，英國足總盃準決賽在英格蘭北部雪菲爾（Sheffield）的希爾斯伯勒球場點燃戰火，由利物浦迎戰諾丁罕森林（Nottingham Forest），當時以鐵絲網圍起的球場在短時間內湧入太多觀眾，引發推擠慘劇，造成至少96名球迷喪生、數百人受傷，許多死者是年輕人。

今天這份報告指出，調查小組的結論認定，「歐洲足球總會作為主辦單位，對幾乎導致災難的失敗負有主要責任。」

當天球迷在進場時擠得水洩不通，比賽開球因而延遲了37分鐘，警方亦向場館周邊金屬柵欄後的數千名球迷發射催淚瓦斯。

利物浦隊表示，由於安全圍欄故障，持有真正門票的人無法進場，歐洲足總和法國當局則把問題歸咎於假門票。

法國參議院去年7月發布的調查發現，執行不力的維安規畫是造成這場混亂的原因。

法國今年和明年分別將舉辦世界盃橄欖球賽和奧運，這兩項賽事都將在法國國家體育場舉行，歐冠盃決賽的混亂畫面讓法國蒙羞。

今天發布的這份獨立調查是於2022年5月30日委託進行，目前為止耗資近50萬歐元（約新台幣1620萬元）。

利物浦 皇家馬德里 橄欖球

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