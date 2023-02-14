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自行車／賞櫻、找茶、吃鹹湯圓 愛上小長城

運動筆記／ Eva Lee

0211天氣多雲時陰

在我的口袋名單裡一直有著幾條小品單車路線想要去探訪，看著天氣預報雖然沒有晴天。卻有著22度適合騎車的溫度。準備出發台31往楊梅方向前進。

首站：小長城我們由秀才路769巷進入，從秀才茶到坡頂約1公里平均坡度約為9%的爬坡段，最大坡度約13%來的又快又陡，但慶幸的是距離不長😅

往山頂的秀才路因為道路旁的護欄綿延數公尺長，遠看有如長城，故車友們稱此段為小長城

秀才登山步道在櫻花盛開的季節時總是吸引著許多上山賞櫻的人潮，是個很熱門的賞櫻路線🌸我們何其幸運竟然可以遇見滿山盛開的櫻花山林。

離開小長城後我們前往下一站。茶裏王在照東國小前有一叉路口可以選擇上涼傘亭或是去茶裏王，可以憑自己的喜好去選擇路線，那我們是選擇去找茶🍵

沿著大北坑街往三水茗園的方向即可到達茶裏王。整段路沒有特別陡的坡度車友可以慢騎欣賞沿路的茶園景色。

大北坑街沿路有很多代表著客家傳統建築的老牆紅磚，牆面上刻畫出濃濃的客家懷舊風情。

   

正在建設中的空中景觀台⬇️還沒開放想要嚐鮮的朋友們可能還要在等等。

繼續騎乘在到達山頂前，沿途的茶園景色更是不容錯過，可惜當天霧茫茫能見度不是太好。

離開沒有茶裏王招牌的茶裏王後趕緊來去品嚐道地的客家菜～鹹湯圓.湯粄條.薑絲炒大腸.差點連土雞都要點了🤭

結束找茶之旅往回程的方向繼續努力💪在前進乳姑山之前會經過涼傘亭可稍做休息，這個時候天氣也悄悄的轉涼了。

回程經過乳姑山的景觀餐廳時，發現一間店名頗為有趣的餐廳《夏夕夏景》

乳姑山至楊梅路線起伏也不小，最大坡度約11%，或許是體能也消耗了不少，下山只想喝杯咖逼提提神，喝完咖逼暖暖身後就準備啟程回家囉。

PS:2023戀戀魯冰花於2/19-2/28在大北坑盛大登場有興趣的朋友們可以上網查詢相關活動🔍

後記：距離87km 爬升1050

自行車

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