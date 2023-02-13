網球／吳易昺為中國贏史上ATP首冠 盧彥勳：曾幫他訓練數月

中國大陸網球好手吳易昺，於今天在ATP250等級的達拉斯公開賽奪冠，世界排名97的他苦戰三盤均搶七下，最終力克世界39名的美國好手伊斯納（John Isner），成為第一位在ATP巡迴賽奪冠的中國人，而台灣網球好手盧彥勳晚間也在個人臉書上分享與吳易昺的交集，表示說，「去年年底曾應吳易昺的邀請，赴韓國三個星期，當他亞洲巡迴賽事的教練，更早在2019年也被吳易昺請去杭洲，幫他訓練了幾個月。」

看到阿昺拿下第一ATP250單打冠軍創造歷史，這些喜悅不單單只是檯面上看到的。從他世界青少年第一，大家都期待他馬上在職業賽場上大殺四方，自己在做選手也和他對戰過，就留下深刻印象，後來他在青少年轉換職業過程中，面臨了很多身體狀況和壓力。自己在這段困難時間有機會協助過他，他也花了一段很長的時間讓自己的身體狀況變的更成熟穩定。最辛苦的是一直不斷面對外界給他的批評和壓力，甚至懷疑他的能力，但他最後挺過來，慢慢在去年回歸到正式賽場上，到創造紀錄，這冠軍背後參雜了他努力過程中酸甜苦辣，也因跟他共事過，真正感受他內心深處的渴望和喜悅，他拿到冠軍時，這些畫面卻浮現在我腦海中，真的非常恭喜他，也以跟他共事過為榮，期待他再創佳績。