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羽球／周天成許玟琪領軍 亞洲混合團體賽杜拜開戰

中央社／ 台北13日電
周天成。圖／聯合報系資料照
周天成。圖／聯合報系資料照

亞洲羽球混合團體錦標賽明天在杜拜開打，台灣代表隊由男單世界第5的周天成、女單由排名第17的許玟琪領軍，14人參賽，力拚闖進前4強才能取得5月蘇迪曼盃羽球團體賽參賽資格。

本屆亞洲羽球混合團體錦標賽共17支球隊參賽，經過抽籤分組後，台灣和日本、香港、巴基斯坦分在D組，依照賽制，取分組前2名晉級8強的單淘汰賽。

台灣這次推出6男、8女參賽，男單包括周天成、戚又仁，男雙有盧敬堯、楊博涵、蘇敬恒、葉宏蔚，女單則為許玟琪、宋碩芸，女雙有許雅晴、張淨惠、李佳馨、林琬清、鄧淳薰、楊景惇。

日本隊雖缺席多名主力，但依然有奈良岡功大，男雙保木卓朗、小林優吾及混雙渡邊勇大、東野有紗坐鎮。香港也有男單伍家朗、李卓耀和混雙謝影雪、鄧俊文，實力同樣不容小覷。

由於台灣羽球實力高出巴基斯坦一大截，因此台灣時間明晚9時預賽首戰香港，就成了能否晉級8強關鍵戰役

亞洲羽球混合團體錦標賽，賽制在2隊交手時採5戰3勝制，分組賽就算提前取得3勝分出勝負，排定的5點仍須全部打完。

獲得亞洲羽球混合團體錦標賽前4名的球隊，就能獲得5月在中國蘇州舉行的蘇迪曼羽球團體錦標賽。2年一度的蘇迪曼盃，是世界羽球聯盟（BWF）主辦的全球最盛大的羽球混合團體賽事。

羽球 許玟琪 周天成

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