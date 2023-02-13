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讓雙俄參賽奧運挨批 IOC：並未違逆歷史潮流

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
IOC主席巴赫出席滑雪賽。 路透社
IOC主席巴赫出席滑雪賽。 路透社

國際奧林匹克委員會開放俄羅斯和白俄羅斯選手參加明年巴黎奧運，主席巴赫（Thomas Bach）今天說，國際奧會此舉並未違逆歷史潮流。

路透社報導，國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee）上月為俄羅斯和白俄羅斯運動員開路，讓兩國選手可透過亞洲資格賽取得奧運參賽資格，但不露出國旗或播放國歌，以中立身分參賽。

此舉招致強烈批評。

1年前莫斯科入侵烏克蘭後，俄羅斯與白俄羅斯運動員被禁止參加許多國際比賽。

巴赫敦促烏克蘭別再揚言抵制後，烏克蘭運動員上週致函巴赫說，國際奧會「違逆歷史潮流」。

今天記者詢問國際奧會是否真違逆歷史潮流時，巴赫回答說，「不是，歷史會告訴我們，誰為了和平做得更多、誰設法維持溝通管道，而誰才是想孤立或分裂的人」。

羅斯

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