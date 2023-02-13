帥斃了！閣揆視察國訓中心 這2位田徑國手露帥臉測速

行政院長陳建仁上任後，首次到高雄左營視察國家運動訓練中心，勉勵備戰2021成都世大運、2022杭州亞運暨2024巴黎奧運選手，其中「跨欄王子」陳傑、「台灣最速男」楊俊瀚露出帥臉，向閣揆示範測速儀器，陳也預祝選手們為國爭光，締造佳績。

行政院院長陳建仁、發言人陳宗彥、教育部部長潘文忠、教育部次長兼體育署署長林騰蛟、中華奧會主席林鴻道和中華體育總會會長、中華田徑協會理事長葉政彥，今聯袂到高雄左營國訓中心，關心選手們訓練情況，並給予鼓勵和關心。

陳建仁致詞時指出，近幾年來，台灣在國際體育競賽屢創佳績，2018年雅加達亞運，創下最佳紀錄，拿下19金、17銀、41銅；2021東京奧運12面獎牌，是歷年來最好成績，選手們努力為國爭光，在國際賽事拚搏表現，不僅讓世界驚豔，讓國人感動，同感光榮，選手是台灣之光。

陳建仁稱讚在場的4位選手代表，指「鞍馬王子」李智凱說，3年多前，他在總統府代表總統接見拿坡里世大運選手時，智凱那時已拿下1金1銀1銅，仍說要繼續努力，再創佳績，果不其然，在東京奧運時，奪下台灣體操第一面奧運獎牌。

陳建仁並指在場的「黃金右臂」亞洲紀錄保持者擲標槍國手鄭兆村，一路上曾受傷，但仍努力以赴，不斷往前邁進，再創佳績，可以做為所有運動員的典範；陳也指出，射箭選手雷千瑩和舉重選手陳玟卉，也拿下奧運獎牌，台灣不只男性選手，女性選手也表現的很傑出，每位選手都是台灣的光榮。

陳說，選手要站在世界舞台上，需要付出很多努力，政府的責任就是為選手打造很好的訓練環境，蔡總統上任後，很重視體育的發展，上任後體育的預算，從2016年的80億，到現在的135億，且投入超過100億，完善國訓中心的空間和設備，明年會全部完工。

陳建仁以自己從國訓中心大門走進來的感想，勉勵選手，今天代表個人榮譽走進來，走出去後，個人榮耀將會變成國家榮耀，要為台灣發光發熱，為國爭光，振奮台灣所有民心。

陳建仁致詞後，參觀訓練中心，會後到田徑場上休息區，由「跨欄王子」陳傑、「台灣最速男」楊俊瀚2為田徑好手，現場示範中心引進的測速儀器。