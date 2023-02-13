陳彥博二度挑戰育空極地超馬賽 距終點剩106公里
台灣極地超馬好手陳彥博今年二度參加加拿大育空700公里極地橫越賽，根據賽事官網資料顯示，陳彥博已通過最後一個檢查站，距離終點剩下106公里，暫時排在第4名。
加拿大育空700公里極地橫越賽從白馬鎮出發，一路往北到接近阿拉斯加的道森市，總長度700公里，並規定在13天內完賽，從起點到終點之間共有9個檢查站，出發時有54人參賽，現在只剩下21人持續進行中。
根據官網和GPS定位顯示，陳彥博已完成370英里（約594公里），並通過最後一個檢查站，正朝著終點前進，暫時排名第4。
由於最後一個檢查站到終點前全長159公里，是賽事中最長的一段，大會考量到選手的安全以及需要適度休息，特地在中間臨時加設一個中繼站，這個新增的中繼站距離終點約51公里。
賽事已經進入第8天的第10個小時，儘管育空地區冰天雪地，氣溫更是攝氏零下30度，但陳彥博平均每天前進70公里，總移動時間5天2小時，休息時間3天8小時，很有機會再度完賽。
陳彥博在2013年首度挑戰，當時以第3名作收，卻是賽史舉辦11年來唯一完賽的亞洲選手，甚至當年還以26歲成為賽事最年輕的完賽名將。
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