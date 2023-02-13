田徑／前進國訓中心 新任閣揆陳建仁關心培訓狀況

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運今年登場，行政院院長陳建仁、發言人陳宗彥、教育部部長潘文忠、教育部次長兼體育署署長林騰蛟、中華奧會主席林鴻道和中華體育總會會長也是中華田徑協會理事長葉政彥，協同中華田協秘書長王景成南下國訓中心，關心中華田徑培訓隊訓練，給予鼓勵和關心。

中華田徑隊昨天才傳出捷報，由教練王國慧和蔡易達帶領陳奎儒、文華佑、林昱堂和李允辰前往哈薩克首都阿斯塔納參加第10屆亞洲室內田徑錦標賽，先有林昱堂在男子跳遠帶回金牌，晚上跨欄名將陳奎儒在男子60公尺跨欄決賽也以7秒68秒勇奪銀牌，進帳1金1銀創單屆參賽最佳成績。

行政院院長陳建仁在葉政彥等人陪同下，關心「跨欄王子」陳傑、「台灣最速男」楊俊瀚等中華田徑培訓隊訓練情形，預祝選手杭州亞運締造佳績。