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網球／吳易昺逆轉奪冠 ATP巡迴賽中國史上首人

聯合新聞網／ 綜合報導
吳易昺在ATP250達拉斯公開賽奪冠，成中國史上第一人。截圖自／ATP官網
吳易昺在ATP250達拉斯公開賽奪冠，成中國史上第一人。截圖自／ATP官網

中國大陸網球好手吳易昺在ATP250達拉斯公開賽奪冠，世界排名97的他以6:7（4:7）、7:6（7:3）、7:6（14:12）力克世界39名的美國好手伊斯納（John Isner），成為第一位在ATP巡迴賽奪冠的中國人，寫下中國大陸網壇歷史新成就。

本場賽事三盤都打到搶七大戰，首盤，吳易昺錯失盤末點，被伊斯納先下一城。第二盤，吳易昺化解多個局點，頂下壓力拿下第二盤。到了決勝盤，吳易昺再次化解多個冠軍點，最後以14:12逆轉取勝，拿下冠軍。

伊斯納共發出44記愛司，但多次錯過冠軍點，對此他表示，吳易昺關鍵時刻完全看不出緊張感，是一個令人難以置信的選手。而寫下新紀錄的吳易昺則表示，「我在這裡為自己和祖國都創造了歷史」、「我為自己感到非常自豪，特別要感謝所有支持我的球迷和團隊，沒有你們，我無法做到如此。」

23歲的吳易昺先遇世界排名27的加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），後遇世界第8、美國頭號種子弗里茨（Taylor Fritz），贏下比賽後成為中國大陸史上第一位擊敗世界前10的選手、第一位殺入ATP決賽的選手，如今奪冠後，再添新紀錄。

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