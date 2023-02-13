快訊

星雲大師圓寂讚頌典禮湧萬人送行 蔡總統親頒褒揚令讚「上善若水、握惠搖芳」

青年旅館PO慘照控台大營隊「放大雷」惡搞 管院說話了

白沙屯媽祖今台中清水起駕 85歲嬤無法跪拜二女警扶持助鑽轎底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NFL／四分衛兩度跑陣達陣 超級盃上半場老鷹21：14領先

中央社／ 亞利桑那州格倫代爾12日綜合外電報導
超級盃老鷹隊四分衛赫特斯（Jalen Hurts）兩度跑陣達陣，上半場結束，老鷹以21：14領先酋長。 路透社
超級盃老鷹隊四分衛赫特斯（Jalen Hurts）兩度跑陣達陣，上半場結束，老鷹以21：14領先酋長。 路透社

NFL老鷹在四分衛赫特斯（Jalen Hurts）自己兩度跑陣達陣，並穿針引線讓隊友達陣的帶領下，協助球隊在超級盃上半場以24：14領先酋長。

第57屆職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）今天由堪薩斯酋長在亞利桑那州的州立農業體育館（State Farm Stadium）對上費城老鷹。

酋長、老鷹兩隊的先發四分衛分別是馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與赫特斯，是超級盃史上首次有兩名非裔先發四分衛對決。

比賽開打不久，赫特斯衝刺1碼達陣，讓老鷹率先拿下分數，隨後艾略特（Jake Elliott）加踢得手，率先以7：0領先酋長；但酋長反撲來得很快，馬霍姆斯的傳球讓凱爾西（Travis Kelce）成功達陣，巴克（Harrison Butker）也加踢成功，讓兩隊在首節7：7戰平。

第2節又是老鷹率先展開得分攻勢，布朗（A.J.Brown）接獲赫特斯傳球達陣，艾略特再次加踢成功，讓他們14：7超前；酋長好不容易利用對手失誤，以14：14再度扳平。但老鷹靠著赫特斯持球衝刺4碼達陣、加踢得手後比數來到21：14，最後老鷹在中場前以35碼踢攻再拿3分，以24：14領先酋長進入休息室。

NFL 超級盃

延伸閱讀

超級盃看點！不只中場秀受矚目 嘻哈巨星史奴比狗狗新廣告登場

NFL／超級盃將登場 老鷹球員莫拉達5年前才學美式足球

NFL／超級盃老鷹迎戰酋長 非裔四分衛先發對決史上首見

NFL／酋長vs.老鷹 非裔四分衛對決 超級盃史上首見

相關新聞

田徑／陳奎儒跨出銀牌 中華隊亞洲室內賽奪1金1銀

第10屆亞洲室內田徑錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納落幕，中華隊最終日賽程頻傳捷報，中午先有林昱堂在男子跳遠帶回金牌，晚上...

NFL／四分衛兩度跑陣達陣 超級盃上半場老鷹21：14領先

NFL老鷹在四分衛赫特斯（Jalen Hurts）自己兩度跑陣達陣，並穿針引線讓隊友達陣的帶領下，協助球隊在超級盃上半場以24：14領先酋長

桌球／WTT安曼桌球挑戰賽 鄭怡靜攜李昱諄女雙摘金

WTT安曼桌球挑戰賽，台灣好手鄭怡靜攜手新秀李昱諄今天在女雙決賽遭遇法國組合帕瓦德與魯茲，幸好鄭怡靜和李昱諄化解2個賽末...

阿布達比女網／遭逆轉「銀」恨 詹皓晴錯過連2周捧冠

澳網打進女雙8強後再攜手，我國女網好手詹皓晴和日本搭檔青山修子一路打進阿布達比女網賽決賽，今天碰巴西、中國大陸聯軍史蒂芬...

擊劍／全國擊劍錦標賽 近800人競技三天畫下句點

為推廣擊劍運動，落實基層訓練並發掘優秀青年及青少年選手，112年全國擊劍錦標賽於2/10至2/12在新北市板樹體育館舉辦。 比賽項目分為男女子青年組與青少組，劍種有銳劍、鈍劍、軍刀，本次為爆炸性參賽

跆拳道／全中錦台中摘3金 平鎮再奪高男女雙料團體冠

為期5天的全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台中台灣體育大學進行最後一天賽程，地主台中市西苑高中、中港高中搶下3金，在最終日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦