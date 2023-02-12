田徑／陳奎儒跨出銀牌 中華隊亞洲室內賽奪1金1銀

第10屆亞洲室內田徑錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納落幕，中華隊最終日賽程頻傳捷報，中午先有林昱堂在男子跳遠帶回金牌，晚上跨欄名將陳奎儒在男子60公尺跨欄決賽也以7秒68秒勇奪銀牌。

今年亞洲室內田徑錦標賽首度在哈薩克舉行，中華隊由教練王國慧和蔡易達帶領陳奎儒、文華佑、林昱堂和李允辰出賽，先在決賽登場的李允辰，以16公尺28奪下男子三級跳第6名，並打破原本乃慧芳保持的15公尺69全國紀錄。

今天中午進行的男子跳遠決賽，林昱堂對抗低溫成功，在體感只有負35度的哈薩克一舉跳過8公尺大關，不但以8公尺02打破侯育伯保持的原紀錄7公尺83，更是2014年「鳥人」謝佳翰撐竿跳奪金後，睽違9年的第2面亞洲室內田徑錦標賽金牌；文華佑也跳出7公尺82，名列第4名。

東京奧運國手陳奎儒，台灣時間晚上9點10分在男子60公尺跨欄也將登場，位於第7道的陳奎儒跑出7秒68，僅次於地主葉弗雷莫夫（David Yefremov）的7秒65，為中華隊再添一面獎牌。