阿布達比女網／遭逆轉「銀」恨 詹皓晴錯過連2周捧冠

澳網打進女雙8強後再攜手，我國女網好手詹皓晴和日本搭檔青山修子一路打進阿布達比女網賽決賽，今天碰巴西、中國大陸聯軍史蒂芬妮（Luisa Stefani）／張帥更搶下首盤，但最終在「超級搶10」飲恨，以6：3、2：6、8：10屈居亞軍。

詹皓晴前一站和同胞吳芳嫺攜手，兩人首度合作就打下華欣女網賽冠軍，轉戰中東再度和青山修子合作，兩人扮演「種子殺手」，首戰拍下第3種子，4強更力退頭號種子，讓詹皓晴連兩周打進最終戰。

今天面對巴西、大陸組合，台日聯軍首盤下場就連續2局破發，取得4：0絕對領先，順利以6：3先下一城。

第二盤台日組合發球局先失守，第3局雖也回破，但後續又兩度遭破發球局，2：6讓出第二盤，連兩場都進入「超級搶10」決勝負。

台日組合「超級搶10」先取得4：1領先，但對手回敬5：0優勢，7：7時史蒂芬妮／張帥更連下2分取得「冠軍點」，台日組合雖瓦解一次危機，但追平仍差一步，讓對手把握住第2個封后機會，以10：8逆轉帶走金盃。

詹皓晴雖錯過生涯第20座WTA金盃，仍能共享24300美金獎金，305分亞軍積分後排名也將從30名再往上提升。