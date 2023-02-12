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跆拳道／全中錦台中摘3金 平鎮再奪高男女雙料團體冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西苑高中陳俞緁（左3）摘下高女組62公斤金牌。圖／大會提供
西苑高中陳俞緁（左3）摘下高女組62公斤金牌。圖／大會提供

為期5天的全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台中台灣體育大學進行最後一天賽程，地主台中市西苑高中、中港高中搶下3金，在最終日為地主台中市扳回不少顏面，但桃園市平鎮高中雖然一部份主力到泰國移地訓練，但則仍以3金2銀3銅連兩屆全中錦包辦高男高女團體雙料冠軍。

全中錦今年移師台中舉行，台中幾所重點學校無不卯足勁，希望把金牌留下，終於在全中錦最終日大放異彩。今進行高男68、74、80、87和87公斤以上和高女62、67、73和73公斤以上共9個量級，結果台中市選手有多達5人打進決賽，最終由高男87公斤級以上林楷庭（中港高中）、高女62公斤級陳俞緁（西苑高中）和高女73公斤級以上林君穎（中港高中）為地主奪下3金。

其中最精彩莫過於在高女62公斤級金牌戰，由西苑高中、去年亞青少賽59公斤銅牌陳俞緁對上華江高中、去年亞青少賽68公斤級銀牌林家嫙，林家嫙一開始還處於領先，但陳俞婕穩定發揮，最終打敗去年亞青少賽的隊友後摘金。

「一開始蠻有壓力的。」陳俞緁知道她是學校最後金牌的機會，但她耐住性子慢慢逆轉，她說：「幸好沒有漏氣，這是我在高中時期的第一金，去年全中運只有銅牌，表示今年全中運可以努力再拼一下！」

陳俞緁來自台中市重點學校之一的西苑高中，教練是1997年世錦賽銅牌邱盟仁，到西苑已經成軍21年，已經培養出2010年廣州亞運金牌黃顯詠和去年世錦賽銅牌陳柏諺等名將，160公分身高的邱盟仁自嘲過去是「最矮的國手」，但靠著紮實的訓練硬是踢掉許多個子比她高的選手。

同樣的，邱盟仁也希望把最扎實的訓練給予她的選手，她說：「我最在意是態度，像我這樣條件不好的選手，我相信藉由紮實的訓練一樣也會有好成績。」邱盟仁也親自在臉書上留言鼓勵所有選手說：「輸贏是一時的，能懂得即時修正並繼續堅持努力，這才是一輩子最重要的態度！」

全中錦兩天下來，桃園平鎮高中今再添高女組67公斤級金牌徐彧媐，總計兩天對打下來共摘下3金，雖然成績不若上屆全中錦7金4銀的恐怖成績，但依舊是連續兩屆囊括高男高女團體金牌。

平鎮高中 全中運 世錦賽

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