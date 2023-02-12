快訊

陸稱山東日照海域發現「不明飛行物」 正準備擊落

年後醫院爆滿中 急診醫證實揭原因：可能持續到3、4月

NFL／超級盃將登場 老鷹球員莫拉達5年前才學美式足球

中央社／ 鳳凰城11日綜合外電報導
老鷹前鋒莫拉達。 法新社
老鷹前鋒莫拉達。 法新社

職業美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃明天登場，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，其中來自澳洲的老鷹隊進攻截鋒莫拉達即將先發上陣，但其實他5年前抵達美國時根本沒踢過美式足球。

法新社報導，現年25歲的莫拉達（Jordan Mailata）成功學習如何打美式足球且被老鷹隊選入，然後確立自己作為頂級進攻截鋒的地位，這是NFL嘗試招募國際選手的最成功案例。

身高約203公分、體重約165公斤的莫拉達有薩摩亞人血統，曾參加青年橄欖球聯賽，並被澳洲全國橄欖球聯賽（National Rugby League）的南雪梨兔隊（South Sydney Rabbitohs）選中。

但南雪梨兔隊擔心莫拉達的體型會限制場上效能，只給了他一份低薪合約，可以效力他們的發展球隊北雪梨熊隊（North Sydney Bears）。

莫拉達拒絕了這項合約，他的經紀人開始向各界傳送影片，強調莫拉達的體格和力量，結果讓NFL注意到他。

他受邀參加NFL的國際球員通道計畫（InternationalPlayer Pathway program），並在美國佛羅里達州布拉丹頓（Bradenton）的訓練營度過一段時間，學習他連在電視上都很少觀看的美式足球。

他說道：「他們告訴我們，我們必須比每個人都還努力才能追上進度，然後一旦我們做到了，我們就必須踩下油門，繼續努力並學習比賽細節，每天都要進步百分之一。」

來自澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的莫拉達正是如此努力學習，才得以參加2018年NFL選秀，當老鷹隊在第7輪選中他時，莫拉達成為第一位沒有任何美國出賽經驗的選秀球員。

莫拉達於2020年球季為老鷹隊出賽，他在場上的影響力如此之大，以至於一年過後他獲得一份為期4年、價值6400萬美元的延長合約。

他大方地把自己的崛起歷程歸功於教練、球隊工作人員和隊友，但莫拉達也知道，如果沒有勇氣，他的非凡旅程就無法實現。

他說：「當我決定離開（澳洲）時，我知道前方的風險和我必須克服的障礙。但我知道那無法阻止我的。」

費城老鷹 NFL 選秀

延伸閱讀

NFL／超級盃老鷹迎戰酋長 非裔四分衛先發對決史上首見

吉兒拜登是超級盃球迷 趕赴亞利桑納為老鷹隊加油

團結就是力量…陸戰隊友「捐腎」獲邀觀賞超級盃

民主黨拜登VS.保守派媒體福斯 超級盃賽前專訪飛了

相關新聞

阿布達比女網／遭逆轉「銀」恨 詹皓晴錯過連2周捧冠

澳網打進女雙8強後再攜手，我國女網好手詹皓晴和日本搭檔青山修子一路打進阿布達比女網賽決賽，今天碰巴西、中國大陸聯軍史蒂芬...

擊劍／全國擊劍錦標賽 近800人競技三天畫下句點

為推廣擊劍運動，落實基層訓練並發掘優秀青年及青少年選手，112年全國擊劍錦標賽於2/10至2/12在新北市板樹體育館舉辦。 比賽項目分為男女子青年組與青少組，劍種有銳劍、鈍劍、軍刀，本次為爆炸性參賽

跆拳道／全中錦台中摘3金 平鎮再奪高男女雙料團體冠

為期5天的全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台中台灣體育大學進行最後一天賽程，地主台中市西苑高中、中港高中搶下3金，在最終日...

NFL／超級盃將登場 老鷹球員莫拉達5年前才學美式足球

職業美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃明天登場，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，其中來自澳洲的老鷹隊進攻截鋒莫拉達即將先發上陣，但...

NFL／超級盃老鷹迎戰酋長 非裔四分衛先發對決史上首見

美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃明天登場，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，此次冠軍賽將創兩項紀錄，除了超級盃史上首次有兩名非裔先...

田徑／體感負35度不怕！林昱堂亞洲室內賽破紀錄奪金

10日登場的2023年亞洲室內田徑錦標賽，中華田徑隊今天壓軸日傳回好消息，林昱堂抵抗低溫成功，以破全國室內紀錄的8公尺0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦