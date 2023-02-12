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NFL／超級盃老鷹迎戰酋長 非裔四分衛先發對決史上首見

中央社／ 格倫代爾11日綜合外電報導
酋長隊的馬洪（右）與老鷹隊的赫特斯（左）。 法新社
酋長隊的馬洪（右）與老鷹隊的赫特斯（左）。 法新社

美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃明天登場，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，此次冠軍賽將創兩項紀錄，除了超級盃史上首次有兩名非裔先發四分衛對決，還首度有親兄弟同場較勁。

●史上首次兩位非裔先發四分衛對決

美國有線電視新聞網（CNN）報導，明天的NFL冠軍戰將載入史冊，因為這是超級盃（Super Bowl）史上第一次有兩名非裔先發四分衛對決，酋長隊的馬洪（Patrick Mahomes）與老鷹隊的赫特斯（JalenHurts）即將上陣爭冠。

過去曾有非裔四分衛上場並贏得超級盃，但從來沒有兩隊都有先發非裔四分衛在同場競技的紀錄。

馬洪於2020年成為史上第3位贏得超級盃的非裔四分衛，如今他有望成為NFL史上首位多次贏得冠軍的非裔四分衛。

但如果老鷹隊明天擊敗酋長，老鷹四分衛赫特斯就會成為第4位奪下NFL冠軍的非裔四分衛。

另外，老鷹隊助理教練洛克伍德（AutumnLockwood）將成為第一位在超級盃執教的非裔女性，同時也是第4位在超級盃執教的女性。

●史上首度有親兄弟同場較勁

本屆超級盃明天會在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）州立農業體育館（State Farm Stadium）登場，傑森．凱爾西（Jason Kelce）和崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）兄弟檔將同場廝殺。這是NFL史上首次有兄弟檔在超級盃較勁。

截至目前為止，凱爾西兄弟檔有著非常相似的生涯發展 ，兩人都曾就讀於克里夫蘭高地高中（ClevelandHeights High School）和辛辛那提大學（University ofCincinnati），且職業生涯都只效力過一支球隊。

而且兩人都已經贏過超級盃，崔維斯．凱爾西於2020年幫助酋長隊拿下冠軍，傑森．凱爾西則在2018年幫助老鷹隊奪冠。

然而，實際上凱爾西兄弟檔不會同時間在場上對決，因為他們都是進攻組，傑森．凱爾西是中鋒，崔維斯．凱爾西則是邊鋒，但兩人依然肯定會有激烈的競爭。

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