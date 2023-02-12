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田徑／體感負35度不怕！林昱堂亞洲室內賽破紀錄奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昱堂。圖／亞田總Siong Peh提供
林昱堂。圖／亞田總Siong Peh提供

10日登場的2023年亞洲室內田徑錦標賽，中華田徑隊今天壓軸日傳回好消息，林昱堂抵抗低溫成功，以破全國室內紀錄的8公尺02勇奪男子跳遠金牌，帶回本屆賽事中華隊首面獎牌，文華佑也跳出7公尺82、名列第4名，晚上跨欄名將陳奎儒也將爭取站上頒獎台。

第10屆亞洲室內田徑錦標賽於哈薩克首都阿斯塔納舉辦，中華隊共有陳奎儒、文華佑、林昱堂和李允辰出賽，選手在教練王國慧和蔡易達領軍下啟程，8日清晨抵達，10日開始投入賽事。

率先在決賽登場的李允辰，以16公尺28奪下男子三級跳第6名，並打破原本乃慧芳保持的15公尺69全國紀錄，昨天陳奎儒男子60公尺跨欄也跑出7秒74的分組第二成績，晉級今天晚上登場的決賽。

今天中午進行的男子跳遠決賽，林昱堂一舉跳過8公尺大關，不但以8公尺02打破侯育伯保持的原紀錄7公尺83，更帶回中華田徑隊隊史第2面亞洲室內田徑錦標賽金牌。

哈薩克目前低溫攝氏負22度，體感更是到負35度，林昱堂透露早上原本熱身還擔心熱不開，但多走幾圈、慢跑熱開身體，加上決賽氣氛加持，第二跳、第三跳就抓到感覺，「感覺很好，比國內任何感覺都還好，但後面想更好導致自己亂，著跑亂，導致沒辦法再突破。」

雖沒能繼續挑戰自己，林昱堂仍開心帶回獎牌。這是本屆賽會中華隊第一面獎牌，同時是2014年「鳥人」謝佳翰撐竿跳奪金後，睽違9年的第2面金牌。

今天最終日賽程，陳奎儒晚上9點10分男子60公尺跨欄也將登場，尋求中華隊第2面獎牌。

中華隊林昱堂（右）勇奪2023年亞洲室內田徑錦標賽男子跳遠金牌。圖／中華田徑協會提供
中華隊林昱堂（右）勇奪2023年亞洲室內田徑錦標賽男子跳遠金牌。圖／中華田徑協會提供

田徑 中華隊 陳奎儒

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