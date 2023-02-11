跆拳道／全中錦花蓮小將抱3金 花語軒摘金卻將說再見

全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台灣體育大學體育館進行第四天賽程，高中男、女生組對打共7個量級激烈對戰，其中遠道而來來自花蓮體育高中、花蓮女中一同囊括最多3金，其中一度是台灣奧運首金陳詩欣的得意弟子、前亞少國手花語軒拿下復出後首金，但可惜花語軒驚爆，將是最後一場出賽。

全中錦跆拳道賽今開始進行高中組對打賽程，共進行高男54、58和63公斤及高女46、49、53和57公斤級等共7個量級，結果遠道而來的花蓮跆拳道小將表現精彩，包括高女46公斤級林潘崇善（花蓮女中）、高女57公斤級花語軒和高男54公斤級童柏祥（花蓮體育高中）3人摘金。

童柏祥有個開跆拳道館的父親童乾華，從小就耳濡目染，從幼稚園就開始練起，但練到小一就不想再練，父親也沒逼迫，但休息了兩年後才忽然又動念回來訓練，他說：「就只是想回來運動一下，但回來特別辛苦，一直被學長踢，而且一直沒什麼成績，這次有感覺放手一搏，比較敢做動作，這面也是我個人在全國大賽的首金。」

但與童柏祥不同的是女子隊友花語軒早早成名，從小4就投入台灣奧運第一金陳詩欣的門下接受訓練，而且小6就打下亞洲少年錦標賽的國手資格，但沒想到2017年比完亞少賽回台，花語軒竟然在國中改練起田徑跨欄，女子100跨欄最佳成績只跑出16秒多，參加了一次全中運預賽就被淘汰。

升到花蓮體育高中後才重回跆拳道，但前兩年一直不順，沒什麼好成績，讓花語軒有意準備在升大學後二度離開跆拳道，她說：「訓練一直不能打工，我不希望再花家裡的錢。」

雖然還準備參加全中運，但花語軒這次全中錦賽前就當做是她跆拳道生涯的最後一役，輕鬆出擊下，竟然一路以大比分連勝，金牌戰還以13：0、17：3幾乎是碾壓式的獲勝拿下她自高中重返跆拳道以來的首金。

花語軒擁有170分的長腿優勢，不少人知道她大學就不想再打跆拳道紛紛都覺得可惜，教練童乾華也說：「年輕人心態可能比較不定，我們回去還會再多多跟她溝通。」花語軒也笑笑語帶保留的說：「我會再多想想的！」