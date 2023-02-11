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網球／阿布達比女網賽 詹皓晴闖進女雙冠軍戰

中央社／ 台北11日電
台灣網球選手詹皓晴與日本選手青山修子在阿布達比女網賽女雙4強賽搶進冠軍戰。圖／取自詹皓晴Angel Chan臉書
台灣網球選手詹皓晴與日本選手青山修子在阿布達比女網賽女雙4強賽搶進冠軍戰。圖／取自詹皓晴Angel Chan臉書

台灣網球選手詹皓晴與日本選手青山修子今天在阿布達比女網賽女雙4強賽，以6比4、2比6、10比3擊敗美國選手柯拉芙琪珂與墨西哥選手歐莫斯，前進冠軍戰。

詹皓晴前一站與吳芳嫺在泰國華欣女網賽聯手拿下冠軍，詹皓晴本週參加在阿拉伯聯合大公國舉行的阿布達比女網賽，與老搭檔日本選手青山修子再度合作。

詹皓晴與青山修子女雙首輪以直落二淘汰美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲選手培瑞斯（Ellen Perez），8強賽因對手退賽，讓「台日組合」兵不血刃，直接晉級4強。

詹皓晴與青山修子4強賽遭遇到頭號種子美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與墨西哥選手歐莫斯（Giuliana Olmos），「台日組合」儘管開賽發球局率先失守，但兩人臨危不亂，隨即在第4局回破，並在盤末再下一城，以6比4搶下首盤。

「台日組合」次盤陷入苦戰，在錯過第2局率先破發機會後，第3、7局發球局都未能保住，而盤末又浪費2個破發點的機會，讓對手趁機以6比2扳平戰局，得以延長戰線。

詹皓晴與青山修子在「超級搶10」階段，一開始就取得5比1領先，隨後未遭遇對手太多抵抗，最終以10比3勝出，詹皓晴連2站躋身決賽行列，將挑戰個人本季女雙第2冠。

詹皓晴

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