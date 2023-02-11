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定向越野／江品宣和陳彥龍失誤 黃敏惠與楊晁青奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊晁青（右）黃敏惠（中）準備出發，兩人最終復仇奪冠。圖／大會提供
楊晁青（右）黃敏惠（中）準備出發，兩人最終復仇奪冠。圖／大會提供

2023年協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽的第2站，今天移師到台中中興大學舉行，前站精英組男、女冠軍陳彥龍和江品宣這次出現1點失誤，讓亞軍楊晁青與黃敏惠成功復仇奪得冠軍。

繼1月的全國菁英盃定向越野短距離錦標賽暨全國排名賽，這次的協會盃亦有200人角逐，攸關於今年代表隊國際賽資格，來自各地的定向越野好手齊聚，競爭跟首站一樣激烈，只要有一點不小心失誤，冠軍就落到別人手中。

去年全民運雙金后「長腿妹」黃敏惠首站與中正大學江品宣對決落敗，這次她把握機會以21分55封后，「這次的場地是第一次辦比賽，比較有新鮮感，」黃敏惠賽後表示，「我剛考完大考，放鬆沒有壓力，拿下第一名。」

被超車而落居第二的江品宣並不沮喪，「體能還好，技巧不夠熟悉，有1個檢查點停頓太久，原本有機會追近的，就沒了，自己看圖的能力比她（黃敏惠）弱，往後得更專注，我們賽後還是會進行友好的交流。」

金門前亞錦賽國手陳彥龍首站「忍住劇烈頭痛」奪冠，這次依舊發生意外「跑出圖」的失誤，時間多花1、2分鐘，冠軍就飛走了，陳彥龍賽後說：「我整體的狀況還好，跑動步伐還流暢，這次賽程距離的安排拉大，從15、16分鐘拉到18、20分鐘，地形變化高，發生失誤，下一站到嘉義，挑戰更大，到時候再見真章。」

面對首次辦比賽的中興大學場地，楊晁青則是求「穩」，不發生失誤而浪漫過多的體力，結果他以20分12秒封王，他賽後說：「這次的路線多變化，特地隱匿一些檢查點，更有挑戰性，也很有趣，運氣很好，才拿到第一。」

黃敏惠女子精英組封后，哥哥黃博遠則是在男子精英組拿到第6名，媽媽楊文芬則是在唯一參賽的女子50歲組完賽，使得這個定向越野家族成為這次協會盃的贏家，他們一家13年前就參與定向越野賽事，樂在其中。

這次協會盃有分齡組的比賽，男子最高為70歲組，來自香港的莫道，73歲，中興大學畢業，協助台灣定向越野協會的推廣，他表示，「定向越野是技術和體能並重的運動，不分男女和年齡都可以，主要是可以堵加自信心和訓練個人獨立思考能力，我玩了幾十年，只要我在台灣有比賽一定參加。」

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