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桌球／WTT安曼挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄晉級女雙冠軍戰

中央社／ 台北11日電
台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）安曼挑戰賽搶進女雙冠軍賽。新華社
台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）安曼挑戰賽搶進女雙冠軍賽。新華社

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）安曼挑戰賽女雙4強賽，儘管首局先失，但隨後連追3局，以3比1擊敗香港組合杜凱琹與朱成竹，晉級冠軍戰。

世界桌球職業大聯盟（WTT）安曼挑戰賽在約旦舉行，台灣選手高承睿凌晨男單16強賽以0比3不敵德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）後，台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄成為台將最後希望。

鄭怡靜這次雖然單打失利，女單16強賽以2比3輸給日本選手伊藤美誠，但女雙與李昱諄繼續合作，連過2關，包括在8強賽擊敗世界排名第4的盧森堡組合倪夏蓮與德努特（Sarah De Nutte）。

鄭怡靜與李昱諄4強賽出戰香港組合杜凱琹與朱成竹，儘管開賽熱機較慢，以7比11讓出，但次局捲土重來，逐漸掌控比賽節奏，以11比6扳平戰局。

「鄭李配」第3局一開始就拉出7比1攻勢甩開對手，並以11比5率先聽牌。

雙方決勝局短暫拉鋸後，「鄭李配」拉出4比0攻勢反超比分，隨後穩紮穩打，以11比4贏得勝利。

鄭怡靜與李昱諄明天將與法國組合帕瓦德（PrithikaPavade）與魯茲（Camille Lutz）爭奪冠軍，挑戰本季首冠。

鄭怡靜 大聯盟 桌球

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