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巴黎奧運各運動項目圖標公開 網：難以辨識

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運圖標展示會。 美聯社
巴黎奧運圖標展示會。 美聯社

巴黎奧運將於明年登場，巴黎奧運組織委員會近期也公布明年奧運、殘奧會共62個運動項目圖標及全新視覺標誌。

談到圖標的設計理念，巴黎奧委員會主委艾斯唐奎（Tony Estanguet）表示，「這體現法式優雅，同時也大膽採用新美學，還將法國城市景觀『石板路』加入其中。配色則採用藍色、紅色、綠色及紫色，代表豐富多彩的法國。」

運動圖標的概念起源自1964年東京奧運，包括2008年北京奧運的篆書圖騰在內，多次展現主辦城市的歷史文化。這次圖標設計的好壞，網友看法兩極，有人認為符合巴黎時尚；但也有人批評無法從圖標辨識運動項目。

巴黎奧運

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