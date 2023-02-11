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田徑／亞洲室內賽三級跳 李允辰刷新高懸33年全國紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李允辰在亞洲室內田徑錦標賽男子三級跳遠跳出16公尺28刷新全國紀錄。圖／中華田協提供
李允辰在亞洲室內田徑錦標賽男子三級跳遠跳出16公尺28刷新全國紀錄。圖／中華田協提供

在哈薩克舉行的第10屆亞洲室內田徑錦標賽，我國三級跳遠好手李允辰昨天晚間在男子決賽登場，並在首次試跳就跳出16公尺28的成績，刷新乃慧芳在1989年於大阪舉行的國際室內田徑邀請賽所創下的室內男子三級跳全國紀錄15公尺69，李允辰最終也以此成績拿下第6名。

去年全大運李允辰曾跳出個人室外賽最佳的16公尺36成績，在我國男子三級跳遠史上僅次於乃慧芳所保持的16公尺65，躋身歷年第二傑，逐漸朝著高懸33年的全國紀錄邁進。

這次參加亞洲室內田徑錦標賽，李允辰也率先改寫了乃慧芳的室內三級跳遠全國紀錄，他昨天在決賽登場第一次試跳就跳出16公尺28，將乃慧芳於1989年2月11日所創下的15公尺69室內全國紀錄，在將邁入第34年之際送入歷史。

儘管在接下來幾次試跳中李允辰未能再將成績推進，但最後一次試跳也再跳出16公尺23的佳績，最終他以16公尺28的成績拿下第6名，金牌則是由中國大陸選手方耀慶以刷新個人最佳的17公尺20拿下。

田徑 全大運

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