跆拳道／全中錦平鎮雙料團體冠軍 新泰張程竣2連霸

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台中台灣體育大學體育館舉行第三天賽程，國中男、女對打賽程提前落幕，桃園市平鎮國中奪下男、女子組團體雙料冠軍，個人部分，新北市新泰國中、去年亞少賽銅牌張程竣打下5連勝完成二連霸。

全中錦跆拳道今天上午先舉行盛大的開幕儀式，參加的體育名人相當踴躍，除了主辦的中華中小學聯合總會會長林德昭、台中市政府運動局長李昱睿、財團法人希望基金會董事長紀政和新竹縣立委林思銘等人都參與簡單隆重的開幕典禮。

今天進行對打國中男子、女子組第二天也是最後一天的賽事，桃園市平鎮高中再添國男68公斤級李宇寰1金後，總計2天國男國女各獲雙金，包辦今年全中錦國男國女雙料團體冠軍。

平鎮教練楊建治說：「我知道有許多隊都出國集訓，但因為有全中錦，我們改變策略在國內移地訓練，全中錦參加的人多強度也高，來參加這個比賽每一位選手平均下來都可以打5場以上起跳的比賽，特別是在全中運前是我們選手很好的磨鍊機會。」

平鎮國中去年花蓮全中運跆拳道並沒有金牌，但去年10月全中錦摘2金，這次全中錦更衝到4金，教練楊建治說：「去年8月跆拳道改變新制，技術調整、體能相對重要還有旋踢和踢上端的技術都更加重要，目前全隊調整的很不錯，期待4月全中運要先搶下金牌為目標。」

個人部分，國男51公斤級新北市新泰國中張程竣表現出色，去年才剛奪下亞洲少年跆拳道賽銅牌，這次全中錦也再度發揮強攻的能力，連續5場都以直落二獲勝摘金完成二連霸。

張程竣擁有178公分修身的身材和斯文的外型，一點都看不出來擁有絕佳的跆拳道身手，兒時還因為是過敏體質和異位性皮膚炎，母親為了要鼓勵他運動，幼稚園中班就帶「小竣」去練跆拳道，沒想到去年讓他初嘗亞少賽國手夢，但去年全中運僅摘下銀牌，他豪氣的說：「今年全中運的目標是金牌！」