拳擊／金腰帶拳擊摩洛哥站 吳詩儀遭逆轉銀恨

中央社／ 台北10日電
吳詩儀。 中華民國拳擊協會臉書
吳詩儀。 中華民國拳擊協會臉書

台灣拳擊女將吳詩儀今天在拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站女子60公斤級金牌戰，儘管首回合一度領先，可惜後續遭俄羅斯選手葛盧貝娃逆轉，以0比5敗下陣來，拿下銀牌。

在摩洛哥馬拉喀什舉行的國際拳擊總會（IBA）拳擊金腰帶系列賽，今天展開各組金牌戰賽程，台灣選手劉千綾稍早拿下女子48公斤級後銀牌後，接下來東京奧運國手吳詩儀、陳念琴分別在女子60公斤、66公斤級賽事接力上陣，爭取金牌榮耀。

吳詩儀去年亞錦賽摘銅，並在墨西哥舉行的拳擊金腰帶系列賽拿下金牌，這次前進摩洛哥，連過2關，連2站挺進決賽。

吳詩儀金牌戰面對俄羅斯選手葛盧貝娃（NadezhdaGolubeva），首回合以3比2領先，次回合起，對手攻勢更趨積極，逐漸掌控場上節奏，3回合總分加總後，吳詩儀以0比5落敗。

吳詩儀 羅斯 陳念琴

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