拳擊／金腰帶拳擊摩洛哥站 吳詩儀遭逆轉銀恨
台灣拳擊女將吳詩儀今天在拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站女子60公斤級金牌戰，儘管首回合一度領先，可惜後續遭俄羅斯選手葛盧貝娃逆轉，以0比5敗下陣來，拿下銀牌。
在摩洛哥馬拉喀什舉行的國際拳擊總會（IBA）拳擊金腰帶系列賽，今天展開各組金牌戰賽程，台灣選手劉千綾稍早拿下女子48公斤級後銀牌後，接下來東京奧運國手吳詩儀、陳念琴分別在女子60公斤、66公斤級賽事接力上陣，爭取金牌榮耀。
吳詩儀去年亞錦賽摘銅，並在墨西哥舉行的拳擊金腰帶系列賽拿下金牌，這次前進摩洛哥，連過2關，連2站挺進決賽。
吳詩儀金牌戰面對俄羅斯選手葛盧貝娃（NadezhdaGolubeva），首回合以3比2領先，次回合起，對手攻勢更趨積極，逐漸掌控場上節奏，3回合總分加總後，吳詩儀以0比5落敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言