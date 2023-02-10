拳擊／金腰帶拳擊摩洛哥站 劉千綾獲銀
台灣拳擊選手劉千綾今天在拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站女子48公斤級金牌戰，以0比5不敵哈薩克選手巴爾基別科娃，以銀牌作收。
在摩洛哥舉行的國際拳擊總會（IBA）拳擊金腰帶系列賽，為台灣拳擊女子代表隊今年首場國際賽，由總教練柯文明率隊出征，這次參賽7名選手中就有3人闖進金牌戰，分別為48公斤級劉千綾、60公斤級吳詩儀、66公斤級陳念琴。
劉千綾首輪以3比2淘汰義大利選手柏娜緹（RobertaBoNatti），4強再擊敗西班牙阿爾博（Marta Lopez DelArbol），金牌戰遭遇到去年世錦賽銀牌、哈薩克選手巴爾基別科娃（Alua Balkibekova），3回合打完，劉千綾以0比5敗下陣來。
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