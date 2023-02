網球／他比賽大失控摔爛3支球拍 網怒轟：裁判居然只給警告？

世界排名50的哈薩克男子網球球員布利克(Alexander Bublik),於昨天在ATP(職業男子網球巡迴賽)積分250的法國南部網球公開賽首輪賽事,面對世界排名75的地主法國選手巴雷雷(Gregoire Barrere)比賽中,出現驚人的一幕,比賽進入第三盤搶七決勝,布利克在開局連失6分,被對手率先取得賽未點時,突然大失控,將自己手上拍子摔爛之後,隨後還拿起自己兩個備用拍子如法炮製,一併摔爛,才重新開始比賽,最終搶七仍是以3:7落敗,此幕被上傳至網路,有超過千萬人觀看,網友反應,「太令人震驚了!」

布利克不僅居這場賽事第六種子,還是衛冕者身分,但他超級失控演出最終導致他比賽失利,只不過,他在怒摔三拍過程中,裁判只給他警告而已,造成不少網球球迷的不滿,認為這有性別歧視,有網友指出2018年小威廉絲(Serena Williams)在美國網球公開賽由摔拍而受到處分,指出只給他警告,根本就是差別待遇。

此外,也有人指出去年美國公開賽8強,澳洲「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)也在比賽摔爛兩支球拍,而被罰款1.4萬美元。

現年25歲的布利克是哈薩克網球希望,2019年贏得第一個冠軍之後,一度高居世界排名30分,然而今年走下坡,澳網一輪遊結果,世界排名大幅滑落,今年仍未勝場開張。

