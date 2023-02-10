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網球／他比賽大失控摔爛3支球拍 網怒轟：裁判居然只給警告？

聯合新聞網／ 綜合報導
哈薩克球員布利克，在球場上摔爛拍子。 擷圖自推特
哈薩克球員布利克，在球場上摔爛拍子。 擷圖自推特

世界排名50的哈薩克男子網球球員布利克（Alexander Bublik），於昨天在ATP(職業男子網球巡迴賽)積分250的法國南部網球公開賽首輪賽事，面對世界排名75的地主法國選手巴雷雷(Gregoire Barrere)比賽中，出現驚人的一幕，比賽進入第三盤搶七決勝，布利克在開局連失6分，被對手率先取得賽未點時，突然大失控，將自己手上拍子摔爛之後，隨後還拿起自己兩個備用拍子如法炮製，一併摔爛，才重新開始比賽，最終搶七仍是以3：7落敗，此幕被上傳至網路，有超過千萬人觀看，網友反應，「太令人震驚了！」

布利克不僅居這場賽事第六種子，還是衛冕者身分，但他超級失控演出最終導致他比賽失利，只不過，他在怒摔三拍過程中，裁判只給他警告而已，造成不少網球球迷的不滿，認為這有性別歧視，有網友指出2018年小威廉絲(Serena Williams)在美國網球公開賽由摔拍而受到處分，指出只給他警告，根本就是差別待遇。

此外，也有人指出去年美國公開賽8強，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）也在比賽摔爛兩支球拍，而被罰款1.4萬美元。

現年25歲的布利克是哈薩克網球希望，2019年贏得第一個冠軍之後，一度高居世界排名30分，然而今年走下坡，澳網一輪遊結果，世界排名大幅滑落，今年仍未勝場開張。

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