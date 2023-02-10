快訊

夏立言會面王滬寧提連胡會、馬習會 藍：交流對話累積互信

台鐵晚間又接匿名恐嚇 揚言「要在普悠瑪1車廂放炸彈」

土耳其強震／捐款給台灣中心卻被募資平台收費 衛福部回應了

NFL／蕾哈娜將登超級盃中場秀 為移民和黑人女性發聲

中央社／ 鳳凰城9日綜合外電報導
蕾哈娜(右)擔綱超級盃中場演出。 路透社
蕾哈娜(右)擔綱超級盃中場演出。 路透社

美國流行樂天后蕾哈娜說，12日她會運用職業美式足球聯盟NFL冠軍賽中場秀表演，為移民和黑人女性發聲。蕾哈娜4年前為了抗議種族歧視問題，拒絕在超級盃中場秀表演。

美國體壇盛事美式足球超級盃於12日開打，堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將與費城老鷹（PhiladelphiaEagles）爭奪冠軍，曾奪下9座葛萊美獎的蕾哈娜（Rihanna）擔綱中場秀演出。超級盃往往是全美年度收視率最高的節目。

法新社報導，出生於加勒比海島國巴貝多的蕾哈娜去年5月生下一個兒子，如今已經有7年沒有現場表演過。

她今天在記者會表示：「超級盃是世界上最大的舞台之一。雖然這很可怕，因為我已經7年沒有站上舞台了，但這一切的挑戰同時也令我興奮。」

蕾哈娜曾拒絕2019年超級盃中場秀的演出邀約，原因是為了聲援NFL舊金山49人隊前球星卡珀尼克（Colin Kaepernick）。

卡珀尼克2016年曾在比賽前的國歌演奏期間單膝跪地，以抗議種族歧視和警察暴力執法問題，豈料後來遭到聯盟封殺，而蕾哈娜為了聲援他，推辭2019年超級盃中場秀演出機會。

超級盃 尼克 費城老鷹

延伸閱讀

NFL／攜手饒舌教父史努比狗狗 SKECHERS在超級盃推出年度廣告

超級盃／下周一登場 進場就要18萬

NFL／瓦德斯斯坎特寧 超級盃刺客？

NFL／上次40天就復出 這回傳奇四分衛布雷迪宣布永久引退

相關新聞

足球／歐洲超級聯賽計畫捲土重來 60至80球會分級競技

歐洲足球超級聯賽主辦當局今天發表聲明宣布，將以全新方式舉辦一項由歐洲「60至80個」職業球會參加的比賽。西甲巴塞隆納（B...

拳擊／金腰帶拳擊摩洛哥站 劉千綾獲銀

台灣拳擊選手劉千綾今天在拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站女子48公斤級金牌戰，以0比5不敵哈薩克選手巴爾基別科娃，以銀牌作收

網球／他比賽大失控摔爛3支球拍 網怒轟：裁判居然只給警告？

世界排名50的哈薩克男子網球球員布利克（Alexander Bublik），於昨天在ATP(職業男子網球巡迴賽)積分250的法國南部網球公開賽首輪賽事，面對世界排名75的地主法國選手巴雷雷(Grego

NFL／蕾哈娜將登超級盃中場秀 為移民和黑人女性發聲

美國流行樂天后蕾哈娜說，12日她會運用職業美式足球聯盟NFL冠軍賽中場秀表演，為移民和黑人女性發聲。蕾哈娜4年前為了抗議...

一級方程式賽車 為她推新賽事

在一級方程式賽車（F1）歷來賽事中，只出現過五名女性賽車手。最近一次參賽的女性為隆巴蒂（Lella Lombardi），但那也是1976年的事了。

桌球／WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜苦戰5局惜敗伊藤美誠

台灣女子桌球單打好手鄭怡靜今天在WTT阿曼挑戰賽16強，對決日本名將伊藤美誠，雙方鏖戰5局，可惜鄭怡靜沒能上演逆轉秀，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦