桌球／WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜苦戰5局惜敗伊藤美誠
台灣女子桌球單打好手鄭怡靜今天在WTT阿曼挑戰賽16強，對決日本名將伊藤美誠，雙方鏖戰5局，可惜鄭怡靜沒能上演逆轉秀，以5比11、8比11、11比8、11比8、9比11落敗。
鄭怡靜賽前和伊藤美誠交手過8場比賽，戰績2勝6敗，最近一次贏球是2018年的世界盃總決賽。
今天雙方交手，第1局雙方1比1平手後很快被拉開，第2局同樣開賽就以0比4落後，雖然雖然苦追到7比9，但還是沒能逆轉。
第3、4局鄭怡靜的正手拍強攻奏效，加上伊藤美誠自己連續發生失誤，讓鄭怡靜連追回2局。關鍵的第5局，開賽鄭怡靜就取得3比0領先，但隨即伊藤美誠喊出暫停。
沒想到暫停過後，伊藤美誠連得5分超前，隨後雙方拉鋸，戰成9比9平手，可惜鄭怡靜沒能擋住對手連續的正手拍強攻，連掉2分讓伊藤美誠收下對戰的5連勝。
稍晚，鄭怡靜還將跟學妹李昱諄搭檔在女雙出賽，對手將是盧森堡組合倪夏蓮和德努特（Sarah DeNutte）。
伊藤が大接戦を勝利！！— テレビ東京卓球情報 (@tvtokyo_tt) February 10, 2023
準々決勝に進出🔥#WTTアンマン🇯🇴
【速報】女子シングルス2回戦
🇯🇵#伊藤美誠 3-2 鄭怡静(TPE)
11-5/11-8/8-11/8-11/11-9
LIVE配信はこちら🔴https://t.co/0CUrICENtX
大会情報・配信日程👇https://t.co/4W8pWTbHj0#卓球 #テレビ東京 pic.twitter.com/CCeUlIdFRk
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言