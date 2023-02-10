桌球／WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜苦戰5局惜敗伊藤美誠

台灣女子桌球單打好手鄭怡靜今天在WTT阿曼挑戰賽16強，對決日本名將伊藤美誠，雙方鏖戰5局，可惜鄭怡靜沒能上演逆轉秀，以5比11、8比11、11比8、11比8、9比11落敗。

鄭怡靜賽前和伊藤美誠交手過8場比賽，戰績2勝6敗，最近一次贏球是2018年的世界盃總決賽。

今天雙方交手，第1局雙方1比1平手後很快被拉開，第2局同樣開賽就以0比4落後，雖然雖然苦追到7比9，但還是沒能逆轉。

第3、4局鄭怡靜的正手拍強攻奏效，加上伊藤美誠自己連續發生失誤，讓鄭怡靜連追回2局。關鍵的第5局，開賽鄭怡靜就取得3比0領先，但隨即伊藤美誠喊出暫停。

沒想到暫停過後，伊藤美誠連得5分超前，隨後雙方拉鋸，戰成9比9平手，可惜鄭怡靜沒能擋住對手連續的正手拍強攻，連掉2分讓伊藤美誠收下對戰的5連勝。

稍晚，鄭怡靜還將跟學妹李昱諄搭檔在女雙出賽，對手將是盧森堡組合倪夏蓮和德努特（Sarah DeNutte）。