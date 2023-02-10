桌球／WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜苦戰5局惜敗伊藤美誠

中央社／ 台北10日電
鄭怡靜。 中央社
鄭怡靜。 中央社

台灣女子桌球單打好手鄭怡靜今天在WTT阿曼挑戰賽16強，對決日本名將伊藤美誠，雙方鏖戰5局，可惜鄭怡靜沒能上演逆轉秀，以5比11、8比11、11比8、11比8、9比11落敗。

鄭怡靜賽前和伊藤美誠交手過8場比賽，戰績2勝6敗，最近一次贏球是2018年的世界盃總決賽。

今天雙方交手，第1局雙方1比1平手後很快被拉開，第2局同樣開賽就以0比4落後，雖然雖然苦追到7比9，但還是沒能逆轉。

第3、4局鄭怡靜的正手拍強攻奏效，加上伊藤美誠自己連續發生失誤，讓鄭怡靜連追回2局。關鍵的第5局，開賽鄭怡靜就取得3比0領先，但隨即伊藤美誠喊出暫停。

沒想到暫停過後，伊藤美誠連得5分超前，隨後雙方拉鋸，戰成9比9平手，可惜鄭怡靜沒能擋住對手連續的正手拍強攻，連掉2分讓伊藤美誠收下對戰的5連勝。

稍晚，鄭怡靜還將跟學妹李昱諄搭檔在女雙出賽，對手將是盧森堡組合倪夏蓮和德努特（Sarah DeNutte）。

鄭怡靜 伊藤美誠 桌球

延伸閱讀

桌球／高承睿WTT挑戰賽首輪勝出 16強對戰奧恰洛夫

桌球／WTT阿曼賽 鄭怡靜過頭關16強對伊藤美誠

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

桌球／鄭怡靜擊敗李昱諄 挺進WTT杜哈挑戰賽8強

相關新聞

桌球／WTT阿曼挑戰賽 鄭怡靜苦戰5局惜敗伊藤美誠

台灣女子桌球單打好手鄭怡靜今天在WTT阿曼挑戰賽16強，對決日本名將伊藤美誠，雙方鏖戰5局，可惜鄭怡靜沒能上演逆轉秀，以...

烏克蘭發起抵制巴黎奧運 國際奧會：有違奧運精神

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）告訴烏克蘭，以俄羅斯運動員可能參賽為由呼籲聯合抵制2024...

接下懸缺527天體育署長 鄭世忠上任盼先凝聚體育界力量

行政院在今天舉行記者會宣布由國體大管理學院院長鄭世忠接任懸缺527天的體育署署長一職，對於將接下帶領我國體育發展的重責大...

足球／C羅單場狂進4球 達成俱樂部生涯500進球紀錄

在前一場比賽靠著12碼球踢進個人在沙烏地阿拉伯聯賽的首顆進球後，葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）...

桌球／高承睿WTT挑戰賽首輪勝出 16強對戰奧恰洛夫

台灣「桌球教父」莊智淵在與徒弟高承睿在WTT安曼挑戰賽男雙搭檔前，先在男單分頭出擊，都面臨5局大戰，但結局不同，莊智淵落...

跆拳賽／全中錦對打登場 平鎮美少女陳柔嘉完成三連霸

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，於台中台灣體育大學體育館進行第二天對打賽程登場，國男、女11量級中桃園市就摘下7金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦