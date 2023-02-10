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鄭文燦牽線新任體育署長？教育部長：非必然關聯

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院發言人陳宗彥（左）和教育部長潘文忠（右）上午舉行記者會，宣布院長已核定體育署長職務由國立體育大學教授鄭世忠接任。記者曾吉松／攝影
行政院發言人陳宗彥（左）和教育部長潘文忠（右）上午舉行記者會，宣布院長已核定體育署長職務由國立體育大學教授鄭世忠接任。記者曾吉松／攝影

懸缺527天的體育署長人選，行政院長陳建仁今天核定，由國立體育大學教授、足球協會秘書長鄭世忠接任。鄭世忠曾與副院長鄭文燦在足協共事過，鄭文燦是否居中牽線此人事案，教育部長潘文宗表示，兩者間沒有必然關聯，只要考量是鄭世忠體育相關資歷完整，可以勝任體育署長的任務與未來需求。

行政院今天宣布，懸缺已久的體育署長將由鄭世忠擔任，潘文忠表示，外界對體育署長接任人選關注已久，他作為體育署主管機關首長，期間不斷思考跟覓才，鄭世忠正是其中之一，農曆春節後改組完畢，開始與鄭世忠有深度討論，最終因為使命感，鄭世忠答應接任體育署長，經過與陳建仁院長當面討論，陳建仁也認為鄭是合適人選，今天正式核定。

不過，鄭世忠過去曾與鄭文燦在足球協會共事，外界質疑體育署長人選，鄭文燦是否居中牽線，有酬庸的嫌疑。

潘文忠表示，鄭世忠過去確實擔任足球協會秘書長一段時間，也曾擔任田徑協會相關組織，雖然任期和鄭文燦任理事長的時間重疊，但兩者間沒有必然的連帶關係，鄭世忠是出自於自身熱誠，以及國家需要才願意接任。

潘文忠強調，體育署長在整體評估和諮詢過程，是以體育署任務和未來發展需求，以及國家體育重點發展作考量。

行政院發言人陳宗彥也說，鄭世忠最近一次體育組織參與是足協會秘書長，但過去也曾擔任過運動教練、中華奧會、田徑協會副秘書長外，還包括體育紛爭仲裁人，藥檢運動醫學都在運動組織等職務，是豐富體育相關組織資歷完整的人選。

另外，體育署長遴選條件過於嚴苛，有立委提出修法放寬。潘文忠表示，目前規定12職等以上或具備大學校長資格者才有資格，確實讓覓才出現困難，但是否修法放寬，教育部會在與立法院討論。

體育署 田徑

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