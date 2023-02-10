接下懸缺527天體育署長 鄭世忠上任盼先凝聚體育界力量

行政院在今天舉行記者會宣布由國體大管理學院院長鄭世忠接任懸缺527天的體育署署長一職，對於將接下帶領我國體育發展的重責大任，鄭世忠指出上任後首要任務就是凝聚體育界的力量，期望在今年兩大國際賽事包括成都世大運、杭州亞運都能繳出好成績。

體育署前任署長張少熙在東京奧運因為商務艙爭議風波請辭歸建台師大後，就由教育部次長林騰蛟代理署長職務長達527天，而行政院也在今天宣布將由國體大管理學院院長，同時也是中華足球協會祕書長、中華田徑協會副祕書長的鄭世忠接任署長一職，並希望他能在3月1日前走馬上任。

對於接下帶領我國體育發展的重擔，鄭世忠透露是在上周接獲詢問，他也感謝國體大校長邱炳坤給予心理建設與支持，讓他決定接下這個重擔，未來他也將會陸續拜會歷任體育署署長以及將結束代理工作的教育部次長林騰蛟進行請益。

鄭世忠指出，林騰蛟在代理署長的一年半間，讓我國體育仍在疫情中穩定發展，並且在各大體育賽會的準備也打下很好的基礎，加上中華奧會、中華體育總會、各單項協會等體育界夥伴與國人的支持，讓他對於帶領我國體育繼續向前邁進有了許多動力。

此外，鄭世忠也強調上任後將會傾聽不同的聲音，他也鼓勵體育署同仁要更勇敢去創造條件，並與運動科學、運動產業攜手合作，除了要藉由運科在運動競技落實，也希望協助運動產業的發展，不僅達到增進運動成績表現，更是透過運科、運產軟實力，提升我國體育在國際的影響力。

而對於上任後就將碰上7月的成都世大運以及9月的杭州亞運，鄭世忠也表示，在與行政院長陳建仁和教育部長潘文忠會面時，都未為他設下成績目標，而是希望他能先做到「人和」這塊，凝聚體育界的力量後，成績自然就會有。