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HBL／明星賽3月18日輔大開打 技術挑戰賽可跨校組隊 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
HBL明星賽將於3月18日在輔仁大學中美堂火熱開打。圖／名衍行銷提供
HBL明星賽將於3月18日在輔仁大學中美堂火熱開打。圖／名衍行銷提供

隨著戰況逐漸白熱化，讓眾多HBL球迷引頸期盼的「2023年度高中籃球全明星賽」將於3月18日於輔仁大學中美堂火熱開打，網路票選活動將於2月12日開始至3月2日截止。

今年明星賽個人票選資格由晉級8強各隊伍組成，男生組包含南山高中、松山高中、泰山高中、高苑工商、光復高中、三重商工、東泰高中及能仁家商，女生組為永仁高中、北一女中、南山高中、金甌女中、淡水商工、北市陽明高中、普門高中與南湖高中。

本屆明星賽除了由球迷票選出HBL球星組成的夢幻陣容外，賽事全面升級，除了必備的「女生組投籃賽」及「男生組灌籃大賽」，今年更增加「球迷簽名會」，增添球迷與球星的互動機會；原先的「三分球大賽」升級為「趣味技術挑戰賽」，除了「可跨校組隊」的新挑戰項目亮相，增加賽事精彩度及亮點，更在明星賽激盪出意想不到的勝利排列組合；同時推出「保送機制」，意味著獲得111學年度男生組、女生組之個人獎項球員，將直接入圍明星賽人選，讓可看性與精彩程度更上層樓。

晉級111學年度高中籃球甲級聯賽八強之隊伍，其男生組球員與女生組球員皆獲全明星賽個人票選資格，票選比例將依照球迷票選60％、教練票選20％及媒體（含素人主播）票選20％所共同組成，男女生組分別選出24位票數最高的人氣球星，並由得票最高與次高之兩位球員擔任紅隊隊長及白隊隊長，自前12高票的球員中挑選出兩隊先發五人名單，這些曾經在場上背負團隊勝敗而拚戰對決的強勁對手，在HBL全明星賽場上，都有可能成為併肩作戰的最佳隊友，催化出截然不同的化學效應。

此外，111學年度HBL首度新增「人氣球隊票選活動」，由球迷朋友投票選出心中最佳球隊，自3月6日中午12點開始至3月17日中午12點截止，凡參與111學年度晉級預賽學校皆具票選資格。

「人氣球隊票選」最終獲選隊伍將會從男子組及女子組各取一名，不只全隊能夠獲得驚喜禮物，人氣球隊代表也會到全明星賽場上與球迷相見歡，邀請所有關注賽事的觀眾朋友，將神聖的一票投給你最喜愛的隊伍，為這場精銳盡出的高中籃球最強盛會加冕。

明星賽 HBL 南山高中

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