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足球／C羅單場狂進4球 達成俱樂部生涯500進球紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
C羅單場踢進4球完成「大四喜」紀錄！ 法新社
C羅單場踢進4球完成「大四喜」紀錄！ 法新社

在前一場比賽靠著12碼球踢進個人在沙烏地阿拉伯聯賽的首顆進球後，葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）今天凌晨在艾納斯與瓦赫達麥加的比賽中，單場踢進4球完成「大四喜」紀錄，不僅幫助艾納斯以4：0取勝，個人俱樂部生涯累積進球數也正式突破500大關。

在加盟艾納斯的前兩場聯賽賽事都未能進球後，C羅的表現一度受到外界質疑，不過前一場他先是靠著12碼球踢進在個人在沙國聯賽的第一球，今天與瓦赫達麥加之戰更是展現了自己世界頂尖球星的身價。

開賽第21分鐘C羅就在接獲隊友傳球後左腳起腳射門進球，達成個人俱樂部生涯的第500顆進球，且在接下來的賽事中，C羅又在第40分鐘、54分鐘、第61分鐘三度進球，完成單場「大四喜」演出，也幫助艾納斯以4：0勝出。

而C羅前一次單場演出「大四喜」已經是2019年的歐洲盃資格賽葡萄牙與立陶宛之戰，至於在俱樂部賽事中，C羅前一次完成「大四喜」更必須追溯到2018年代表皇馬對戰赫羅納之戰。

C羅 Cristiano Ronaldo

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