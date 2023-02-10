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烏克蘭發起抵制巴黎奧運 國際奧會：有違奧運精神

中央社／ 瑞士洛桑9日綜合外電報導
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫(左)向烏克蘭喊話，以俄羅斯運動員可能參賽為由抵制巴黎奧運，已違反奧林匹克精神。 美聯社
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫(左)向烏克蘭喊話，以俄羅斯運動員可能參賽為由抵制巴黎奧運，已違反奧林匹克精神。 美聯社

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）告訴烏克蘭，以俄羅斯運動員可能參賽為由呼籲聯合抵制2024年巴黎奧運之舉，已違反奧林匹克精神。

法新社報導，在今天公布的一封致函烏克蘭奧會（Ukrainian National Olympic Committee）的信中，巴赫表示烏克蘭「施壓」其他國家聯合抵制2024年奧運會之舉「極度令人遺憾」。

國際奧會上月表示正在研究適合方式，讓俄羅斯和白俄羅斯選手能改採中立旗幟而非原有國旗的模式下參與巴黎奧運。

俄羅斯對此反應激烈，揚言退出奧運；北歐和一些東歐國家則表示會聯合抵制雙俄。

巴赫在給烏克蘭奧會主席古澤特（VadymGoutzeit）的信中說：「如同閣下所知會、貴國奧會正考慮要聯合抵制奧運，此舉違背奧林匹克運動基礎及我們所堅守的原則。」

巴赫說俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽一事「甚至都還沒具體討論過」。

巴赫在信中說：「因此閣下在這個不成熟階段致函各國奧會、國際單項運動總會、國際奧會成員和未來奧運主辦國，向對方施壓企圖影響他們的決策，單是這樣就已被絕大多數人認為是極度令人遺憾之舉。」

巴赫也抨擊一些烏克蘭官員之前指責國際奧會是「戰爭、謀殺和破壞的推動者」，稱這些都是「誹謗性言論」。

俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭，白俄羅斯同意讓俄軍經其領土發動攻勢，兩國自俄烏戰爭爆發迄今均未參與多數與國際奧會相關的運動賽事。

羅斯

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