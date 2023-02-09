舉重／「姊代母職」不喊苦 大內國中何盈禕從小夢想當國手

112年全國青年盃暨精漢堂盃舉重錦標賽進入尾聲，國女組40公斤級比賽中，出現了一個「姊代母職」的選手，何盈禕，從小雙親離異並跟著父親生活的她不僅不喊苦，更笑著說：「很有趣」，成熟的心智讓大內國中舉重隊教練陳涵彤看得是備感欣慰。

目前是大內國中二年級的何盈禕，這次青年盃是國女組40公斤級的選手，她在比賽中繳出抓舉40公斤、挺舉48公斤、總和88公斤順利摘金，幾個月後將首次參加全中運，陳涵彤教練認為，她不僅有問鼎金牌實力，未來更是國家隊潛力股，但不為人知的是，何盈禕每天除了讀書、訓練外，還得扛起照顧年幼弟弟的責任。

事實上，何盈禕在國小高年級的時候，就在大內國中校長的同意下，進到了舉重隊並住進學校，她來自雙親離異的單親家庭，跟著靠打零工度日的父親生活，在與陳涵彤教練接觸後，便把她跟兩個弟弟送到了大內國中，陳教練笑稱自己是「買一送二」。

陳涵彤教練表示，學校有三分之二的學生都來自隔代教養或是單親的家庭，自己師承大內國中創隊教練楊豐田的精神，協助著這群家庭環境有困難的小朋友們。

陳涵彤教練說：「何盈禕剛來時，最小的弟弟才小學一年級，她自己當時六年級還是小朋友就還要照顧兩個弟弟，甚至簽聯絡簿，相較同齡的學生，她不僅得更辛苦，還得更堅強，沒有成熟的心智絕對堅持不住，也或許是這樣，導致她自信心不足，常易自我懷疑，但她其實很棒」。

不向逆境低頭，何盈禕個性開朗樂觀，對於幫弟弟簽聯絡簿這件事更是樂在其中，她說：「簽聯絡簿這事自己從不覺得很奇怪，反而覺得有趣、好玩，會開始練舉重也是因為爸爸想給我們有人生目標，雖然剛開始曾練到哭，但都過去了，住學校也會跟弟弟討論訓練的東西，在學校不用煩惱吃住，只要專注讀書跟訓練，這樣很棒」。

舉重項目，在基層這樣的案例並不少，陳涵彤教練指出，「其實國小端就有很多這樣的狀況，我們能做的就是提供平台讓小朋友訓練、學習、吃住，就看他們願不願意嘗試，已故的楊豐田教練就是希望孩子們透過舉重找到自己的一片天及成就感」。