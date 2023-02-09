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國際奧會主席巴赫敦促烏克蘭 放棄抵制巴黎奧運

中央社／ 洛桑9日綜合外電報導
IOC主席巴赫。 路透社
IOC主席巴赫。 路透社

烏克蘭先前揚言，若俄羅斯和白俄羅斯選手獲准參賽，他們將抵制2024年巴黎奧運。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）呼籲基輔當局放棄抵制賽事的威脅。

路透社掌握巴赫致烏克蘭國家奧林匹克委員會主席古澤特（Vadim Guttsait）的信件，巴赫在信中認為，允許俄羅斯和白俄羅斯運動員重返奧運形同鼓勵俄國入侵烏克蘭的說法具有「誹謗意味」。

國際奧會表示，抵制作為將違反奧林匹克憲章（Olympic Charter），且俄國和白俄運動員參與奧運是根據聯合國一項反對奧運歧視的決議。

巴赫在信中提到，「每個國家的奧委會都有責任…維護奧林匹克憲章的基本原則」。

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）上個月宣布，願向俄國與白俄運動員提供在亞洲參賽的機會，為兩國選手參加巴黎奧運資格賽事開路。

羅斯

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