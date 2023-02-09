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桌球／WTT阿曼賽 鄭怡靜過頭關16強對伊藤美誠

中央社／ 台北9日電
鄭怡靜。 中央社
鄭怡靜。 中央社

桌球女單世界排名第31名的台灣好手鄭怡靜今天在WTT阿曼挑戰賽首輪，以11比8、11比8、11比7直落3局解決中國新秀蒯曼，順利闖進16強，接下來對手是日本名將伊藤美誠

鄭怡靜上週特地前往日本參加T2桌球聯賽，採取以賽代訓的方式維持手感，本週到阿曼出賽，沒想到遇到難得一見的下雪景象，讓她感到訝異，幸好保暖衣物帶夠，才得以順利出賽。

今天首輪面對蒯曼，首局雙方7度平手，雙方8比8平手時，鄭怡靜發揮老到經驗連拿3分順利收下。

第2局鄭怡靜開始掌握主導權，最多以6比2領先，輕鬆再以11比8收下第2局。

第3局雙方戰況又陷入膠著，戰成7比7平手時，鄭怡靜再度發揮實力連拿4分，不但拿下第3局，也獲得比賽勝利。

鄭怡靜16強的對手將是日本22歲的名將伊藤美誠，她在2021年舉辦的東京奧運，囊括混雙金牌、團體銀牌、單打銅牌，對鄭怡靜來說是一大挑戰。

阿曼球星挑戰賽女單賽事，除了鄭怡靜之外，還有「台灣一姐」陳思羽，預計明天凌晨0時45分首輪出賽，對手是中國裔盧森堡籍的59歲倪夏蓮。

鄭怡靜 伊藤美誠 桌球

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