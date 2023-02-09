路跑／盧峻翔、張鎮衙當代言人 桃園國際馬拉松4月15日開跑
首度舉行的「2023 dodo桃園國際馬拉松」今年4月15日將於桃園新屋海螺文化體驗園區開跑，今天舉行賽前記者會，剛獲得PLG 1月最有價值球員的桃園璞園領航猿球星盧峻翔和選秀「狀元」張鎮衙擔任代言人，和樂天女孩一同出席，號召桃園市民踴躍參賽。
第一屆「2023 dodo桃園國際馬拉松」由桃園市府和渡簬企業股份有限公司共同舉辦，賽事規劃全程馬拉松、21公里半程馬拉松、10公里挑戰組以及5公里的休閒組，全馬冠軍可獲得3萬元獎金、半馬冠軍獎金1萬5千元，賽事也邀請台灣腦性麻痺運動協會的跑友一起免費體驗賽事，藉此鼓勵更多腦性麻痺者走出戶外。
本次賽事以台61線快速道路高架路段為主賽道，跑者沿途可欣賞桃園濱海的白沙岬燈塔、白玉藻礁、草漯沙丘及許厝港濕地等特色景點，透過不同角度飽覽沿途多元變化的西部海岸線。活動會場選在「永安海螺文化體驗園區」，邀請全國跑者們前來體驗桃園特有的海客文化，觀賞海螺館外觀所展現的漁港美學以及客庄印象，完賽後還能至永安漁港盡情享受新鮮平價的在地海鮮。
桃園在地球隊領航猿張鎮衙和盧峻翔今天以代言人身份共同站台，主辦單位也宣布，賽後特別準備在地美食海鮮粥，以及提供本賽事聯名特仕款「超秦肉品就是嫩雞」即食雞胸肉，希望跑有不但能跑得暢快，完賽後更能吃個痛快，將運動健身與食補養身共同結合。
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